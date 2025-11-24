外出先でノートPCを使うとき、マウスの持ち運びに悩む人は多いのではないでしょうか。カバンの中でかさばる、ポケットには入らない、ケースに押し込むとホイールが押されて壊れそう……。そんな持ち運びのストレスを解決するのが、myAir.0の「OriMouse（オリマウス）」です。

厚さわずか5mmという超スリム設計で、平らな板状から折り紙のように変形してマウスになるというユニークな構造が特徴です。見た目のインパクトだけでなく、持ち運びやすさ、使いやすさも両立しています。外出先でのパソコン作業のお供に、お守り的に持ち歩きたいモバイルマウスです。

