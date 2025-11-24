あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第191回
myAir.0「OriMouse」
まるで折り紙！厚さ5ミリの変形マウスがお守り代わりになって便利過ぎる
2025年11月24日 17時00分更新
外出先でノートPCを使うとき、マウスの持ち運びに悩む人は多いのではないでしょうか。カバンの中でかさばる、ポケットには入らない、ケースに押し込むとホイールが押されて壊れそう……。そんな持ち運びのストレスを解決するのが、myAir.0の「OriMouse（オリマウス）」です。
厚さわずか5mmという超スリム設計で、平らな板状から折り紙のように変形してマウスになるというユニークな構造が特徴です。見た目のインパクトだけでなく、持ち運びやすさ、使いやすさも両立しています。外出先でのパソコン作業のお供に、お守り的に持ち歩きたいモバイルマウスです。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
OriMouseを購入する3つのメリット
1）厚さ5mmの携帯性
2）38gの軽さ
3）15色のカラーバリエーション
購入時に注意したい2つのポイント
1）組み立て式ならではの操作感
2）ボタン数が限られる
