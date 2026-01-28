この形、ナニ？から始まった俺のマウス生活。人さし指で操作するトラックボールマウスが意外とアリだった件

ボールが人さし指で操作するタイプって珍しくて、まずその形が面白い。

トラックボールといえば親指操作が定番ですが、エレコム「bitra USB無線/Bluetoothトラックボール」（以下、M-MT2MRSWH）は人さし指でボールを転がすタイプ。なので、初見でまず感じたのは「この形、ちょっと面白いぞ」ということでした。カーソル操作を担う位置にそのままトラックボールを配置しているため、なんだか違和感があります。

しかーし、実際に使ってみると、これが思った以上に自然。カーソル操作があるべき場所にあるので、違和感なく指が動きます。ぶっちゃけ、筆者にはかなり使いやすいです。接続はUSB無線とBluetoothの無線オンリーで、ケーブルの煩わしさとは無縁。さらにはかなりコンパクトなので、このサイズ感なら、携帯用マウスとして申し分なし。

人さし指でトラックボールを操る

最大の特徴は、人さし指でトラックボールを操作するという点。親指操作に慣れている人ほど最初は戸惑うかもしれませんが、カーソル操作の延長線上にボールがあるため、慣れは意外と早めかもしれません。

これまで親指操作タイプを使ってきた人にも1回使ってみてほしいですね。トラックボールを操作する指の役割が親指から人さし指へ変わることで、操作時の力の入り方や疲れ方も変わってきます。ワンチャン、こっちの方が楽かも？ と、感じる人もいるはずです。

接続は無線オンリー

接続はUSB無線とBluetoothに対応した無線のみの仕様。有線接続がない分、デスク周りがすっきりします。ノートPC専用と考えるなら、外出先や共有デスクでも扱いやすいです。

無線とBluetoothの切り替えはマウス裏のボタンを1タッチすればOKなので、とてもシンプルです。ノートPCだけでなくタブレットとも組み合わせやすい点もポイント。デバイスを切り替えて使いたい人にとっては、この取り回しの良さは大きなメリットです。

持ち運び前提でとにかくコンパクト

コンパクトなサイズ感も特徴の1つで、バッグに入れてもかさばりません。バッグのポケットに難なく入るサイズ感なので、会社に持っていくマウスとしてはかなり優秀です。

また、トラックボールなのでマウスパッドも不要。狭いデスクや膝上でも苦にすることなく使えます。外出先やフリーアドレス環境で作業する時に、この機動力の高さは大きな武器になりますね。

【まとめ】形が面白いだけではなかった新トラックボール

M-MT2MRSWHは、トラックボール人さし指で操作するという個性的なアプローチと、携帯性の高さを両立したトラックボールです。最初は見た目に驚きましたが、使ってみると「なんか疲れにくい。むしろこっちの方がいいのでは？」と思える、新たなトラックボールマウスでした。

接続が無線オンリーだからデスクを選ばず、さらにはコンパクトで持ち運びもしやすい。据え置き用途というより、外でも快適に使えるトラックボールを探している人にはピッタリのマウスです。