「ファミマのお芋掘り」が今年も豊作～！絶対に食べたいオススメ5

お芋好きに朗報！
ファミリーマートは旬のお芋を使った商品前18種類を展開する「ファミマのお芋掘り」を9月16日より開催。いち早く商品情報をお届け！
「ファミマのお芋掘り」が今年も！
芋好きの筆者が選ぶオススメ5
ファミリーマートの秋の恒例企画「ファミマのお芋掘り」は、2021年に始まり、年を追うごとに盛り上がりを見せる秋の人気キャンペーンとなっている。
今年は、紅はるか・紅あずま・鳴門金時・紅芋といった多彩な品種を使った全18種類が登場。
注目はファミリーマート初となる”体験型のスイーツ”として、まるでお芋掘りを体験しているかのような遊び心あふれる「掘って発見！スイートポテト」。
さらに、スイートポテトなのに見た目がロールケーキのような「ロールケーキみたいなスイートポテト」など味わいだけではなく、見た目でも楽しめる商品などが勢ぞろい。
目移りするほど豊富な商品の中から、筆者が実際に味わって「ぜひ食べてほしい！」と思った5種類を紹介する。
実際に掘って食べるスイートポテトが楽しい！
まずは「掘って発見！スイートポテト」（368円）。
こちらは、まるで本当にお芋掘りをしている気分になれる、ファミリーマート初の体験型デザート。ココアスポンジとクランチを土に見立てており、中にはミニサイズのスイートポテトが4つ隠されている。
中身は下から紅はるかのムース、クランチ入りスポンジ。スプーンでお芋を傷つけないように……真剣に掘り進めていくと、本当のお芋掘りのような体験ができる。
中に実は1つだけ色違いのお芋が隠されているとのことで探してみると……。
掘ったお芋はどの色もスイートポテト。食べる前に見た目や動きでも楽しめる新感覚のお芋スイーツだった。
見た目は完全にロールケーキ。でも……
続いてのおすすめは「ロールケーキみたいなスイートポテト」（298円）。
紅はるかの芋あんとホイップクリームをスイートポテト生地でロールケーキのように包み込んだスイーツで、紅はるかのねっとりと濃厚な味わいが楽しめる。
しかし、包み込んでいる生地がスイートポテトで初めから濃厚！ 味わいはお芋のあんとクリームもしっかりとした甘さで、全体が超〜濃い！
全てがもったりとした重みのある甘さなので、ブラックコーヒーと合わせたらとっても相性が良かった。
やはり紅はるかならではのねっとりした味わいが堪能できた。見た目もロールケーキのようなので、ちょっと脳が混乱する楽しいスイーツだ！
甘さのバランスの良さならこれ！
そして外せないのは王道「スイートポテトタルトデニッシュ」（170円）。
タルト生地を敷き詰めたデニッシュ生地に、紅あずまを使用したスイートポテトあんとスイートポテトクリームを絞って焼きあげており、異なる食感が楽しめる一品。
デニッシュ生地と上品な甘さの紅あずまとのバランスがちょうど良く、パクパクと食べ進めることができた。デニッシュ生地が紅あずまの甘さをうまく保ってくれるので食べ飽きないのが嬉しい。
袋に入れたまま片手で簡単に食べられるので、朝ごはんやおやつをサッと済ませたい時にもよさそうだ。
スナック系もやっぱりおいしい
スナックも見逃せない。「紅はるかのおいもチップス」（213円）と、「芋けんぴチョコ」（257円）は両方筆者のイチオシ。
「紅はるかのおいもチップス」は茨城県産の紅はるかを使用し、素材の旨みを活かすよう薄切り、そして軽やかに揚げたチップス。パリパリッとした食感がとても軽やかで、さつまいもの自然な甘みが広がるおいしさ。
甘さは控えめだけれども、さつまいも本来の甘さがゆっくり自然に広がる感じ。気軽にパリパリつまめちゃう嬉しいスナック系。
「芋けんぴチョコ」は国産さつまいもをカリッとした芋けんぴに仕上げ、まろやかなチョコレートでコーティングしている。
甘いスイーツのラインナップが多い中で、甘じょっぱさがクセになるようなお菓子だ。しっかりと揚がっているのでだいぶカリカリとしているし、そこに絡むチョコが相性抜群！
一袋すぐに食べてしまうような、やみつきになる味わいと食感が楽しかった！
お芋好きなら探してみて
以上、「ファミマのお芋掘り」の商品の中からおすすめの5種を紹介した。なお、全18種は公式リリースから確認できる。
紹介したものはキャンペーンの一部なのだが、どれもお芋の濃厚さ、甘味が堪能できるものばかりだった。（かなりお腹いっぱいに……！）
お芋が好きな方はもちろん、秋の訪れを感じたい方、ちょっと変わったスイーツを楽しんでみたい方はファミリーマートで“お芋掘り”に参加してみては。
（※文中の価格はすべて税込）
新海 優（Yu Shinkai）
1994年生まれ、千葉県出身・横浜在住の1児の母。
千葉ロッテとポケモンとラジオが好き。
引き続きカメラは勉強中です！
Xアカウント：@Shinkai_Yu_0709