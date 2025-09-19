マッシュ3倍も！きのこ盛り盛りバーガーがもはや限界突破

ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」は、販売中の「マッシュルームチーズバーガー」シリーズに、マッシュルームを増量させた「トリプルマッシュルームチーズバーガー」「ダブルマッシュルームチーズバーガー」を9月24日～10月14日の期間販売します。

「マッシュルームチーズバーガー」のきのこ増量バージョン

フレッシュネスは、毎年秋は「マッシュルームチーズバーガー」を販売して話題を集めています。今年は、世界三大きのこである「ポルチーニ」「トリュフ」を使用した贅沢なソースを組合わせ、芳醇な香りと深い旨みが特徴のバーガーを展開。

追加で登場する「トリプルマッシュルームチーズバーガー」「ダブルマッシュルームチーズバーガー」は、国産生マッシュルームの量をそれぞれ3倍・2倍に増量した商品。

マッシュルームは店内でグリルすることで、香ばしく、中はジューシーでふっくらとした食感に仕立てており、噛むたびに、きのこの旨みが広がり、口の中で豊かな風味が重なるとうたいます。

そこに、肉厚でジューシーなプレミアムビーフパティが加わることで、旨み溢れる肉の食べ応えと、きのこの繊細な食感が絶妙なコントラストが生まれ、さらに、とろけるレッドチェダーチーズが全体を包み込み、濃厚なコクとまろやかさが楽しめるバーガーに仕上がっているんだとか。

▲トリプルマッシュルームチーズバーガー（ポルチーニクリームソース）

1090円

▲トリプルマッシュルームチーズバーガー（トリュフデミグラスソース）

1090円

▲ダブルマッシュルームチーズバーガー（ポルチーニクリームソース）

990円

▲ダブルマッシュルームチーズバーガー（トリュフデミグラスソース）

990円

豪快に秋をほおばれ！

この時期、ハンバーガーチェーン各社は、こぞって月見商品を発表していますが、フレッシュネスバーガーは“月見”ではなく“きのこ”。まさに秋の味覚です。

きのこたっぷりで贅沢ですが、パティが増量されているわけではないので、少しヘルシーな雰囲気も!? きのこにかぶりつきたい人はぜひ！

※記事中の価格は税込