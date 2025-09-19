ドトールに秋メニュー！チーズ入り「ミラノサンド」「ホットサンド」など食欲そそる～

カフェチェーン「ドトールコーヒーショップ」は、9月25日より新作ミラノサンドなど秋のメニューを発売します。
ミラノサンドやホットサンドに秋の味
ドトールのサンドイッチシリーズ「ミラノサンド」や、ホットサンドなどに秋向けの4品が登場。
▲カマンベールinミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン 650円
好評という「ミラノサンドB」をベースにカマンベールチーズを加えた新商品。
サーモンとクリームチーズ、レモンピールを合わせたフィリングに、プリプリのエビとクリーミーなアボカドを組み合わせ、シチリア産レモン果汁を使用したソースをかけて爽やかな味わいに。さらに、カマンベールチーズをトッピングすることで、味の深みとコクをプラスさせたといいます。
▲チーズソースフライドオニオンドック 390円
歯切れのよいさっくりとしたパンにジャーマンソーセージをはさみ、コクのあるチーズソースをかけて仕上げた一品。
チーズソースは、クリームチーズ・カマンベール・エメンタールの3種のチーズを組み合わせています。クリームチーズのフレッシュさ、カマンベールのコク、チーズフォンデュに使われるエメンタールチーズで、味わい深いチーズドックとして楽しめるとのことです。さらに、仕上げに乗せたフライドオニオンの食感がおいしさを引き立るんだとか。
▲ホットサンド 大豆のミート ～チーズ＆トマト～ 590円
大豆のミートを使用したサンドがリニューアル。野菜と豆のトマト煮にチーズをたっぷりかけてボリュームのあるホットサンドに仕上がっているとのこと。
▲カルツォーネ ナスとチーズのボロネーゼ 480円
以前にも登場した商品で、今回は再登場。
肉の旨みと野菜の甘みを感じられる香り豊かなボロネーゼソースと、深い味わいをさらに引き立てるクリーミーなホワイトソースに、素揚げしたナスとチーズを合わせています。2種類のソースが織り成す絶妙なハーモニーが楽しめるとのことです。
チーズが入ってコク深く
いずれもチーズが入って、気温が下がってくるこれからの季節に向けた濃厚系なラインナップになっていますね。チーズ入りだとボリューム感も増すので、お昼や軽食に、食べ応えがあるものを求めている時にも選んじゃいそう。
コーヒーと一緒に楽しみたいですね！
※記事中の価格は税込