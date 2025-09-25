ミスドに台湾グルメ！「やわらか煮豚麺」「ピリ辛豆乳野菜麺」など3品が登場

ミスタードーナツは「ミスドゴハン」シリーズの期間限定「飲茶」3種を、10月1日から発売します。

ミスドで台湾屋台グルメ風の3品

ミスタードーナツでは、ドーナツ以外の食事メニューとして「ミスドゴハン」を展開しています。今回は飲茶から台湾屋台グルメ風の新メニュー。

定番メニュー「汁そば」の細麺を使用しつつ、具材やスープこだわったという、「台湾風やわらか煮豚麺」「台湾風もちもち水餃子麺」「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」の3品が登場します。

▲台湾風やわらか煮豚麺 693円

台湾の郷土料理「炕肉飯（コンローハン）」の甘辛く煮込んだ煮豚と、ミスドの“半熟風玉子”を麺にトッピング。ゴロっと具材とスープが、麺との相性もピッタリなんだとか。

▲台湾風もちもち水餃子麺 693円

台湾で親しまれている、水餃子を麺にトッピングした一品。厚みのある皮が、もちもちでつるんとした食感。もちもちの水餃子と、鶏ガラベースにショウガの風味を効かせたスープが、これまた麺と相性良好としています。

▲台湾風ピリ辛豆乳野菜麺 693円

昨年好評だったという「豆乳野菜麺」スープの豆乳を増量。さらにコク深くまろやかな味わいに仕上げたといいます。台湾の定番料理「鹹豆漿（シェントウジャン）」をイメージしたコクのある豆乳スープに、えび・キャベツ・もやし・ザーサイがトッピングされ、麺と豆乳スープがよくからんでまろやかな味わいだそうです。

いずれもイートイン限定で持ち帰りはできません。

話題のグルメを気軽に

今回のミスドの飲茶は「炕肉飯（コンローハン）」など、本格的な台湾グルメをテーマにしています。ミスタードーナツならではの、食べやすさ、気軽さもうれしいところ。ドーナツと一緒に台湾風の麺をすすりたいです！

※記事中の価格は税込