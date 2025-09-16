【今週】マクドナルドに“ハート”がまぎれた「プリプリエビプリオ」、なか卯に贅沢「ウニ丼」発売など

「ファミマのお芋掘り」も気になる！

まだまだ蒸し暑い日が続きますが、少しずつ秋の空気を感じられるようになってきましたね。シルバーウィークでお休みが多い時期なので、ゆるりと過ごしつつ、話題のグルメを楽しむのにもいい時期。



この記事では、アスキーグルメが注目する、今週のキャンペーンや新発売グルメを紹介。おいしいものを食べてがんばりましょう！

麺2玉！U.F.O.爆盛バーレル

から「油そば」 9月15日～

日清食品は9月15日、「日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば」（332円）を発売します。

カップ焼そば「U.F.O.」シリーズの最重量級となる、太ストレート麺2玉（180g）を使用した「爆盛バーレル」の新作は、濃厚な "油そば"。

深みのあるしょうゆをベースにラードと香味油でコクとうまみを加えた 「ぶっ濃い濃厚しょうゆダレ」が味の決め手。濃厚ながら飽きのこない味わいで、具材はネギのみで、シンプルに油そばを味わえるよう仕上げたとしています。

・麺2玉の大ボリューム「U.F.O.爆盛バーレル」にぶっ濃い濃厚“油そば”

ジャマイカ大使館もお墨付き！

松屋「ジャークチキン」 9月16日～

牛めしの「松屋」は、ジャマイカ大使館の協力を得て開発した「ジャークチキン」を販売します「ジャークチキン」（890円）を9月16日10時から順次販売開始します。

ジャマイカの伝統料理「ジャークチキン」を松屋流に再現。シナモン・クローブ・ナツメグを合わせたような独特の香りを持つ“オールスパイス”を使用することで、爽やかさ、ほろ苦さ、甘さが絶妙に絡み合う、本場風な味わいに仕上げたということです。

ジューシーに焼き上げたチキンに、玉ねぎソースを添え、ご飯に合う一皿として提供。みそ汁付きです。

・松屋にジャマイカ大使館コラボの「ジャークチキン」！ご飯に合う味になんだって

「ファミマのお芋掘り」が今年も！

紅はるか・紅あずまなど使用の18種 9月16日～

ファミリーマートは旬のお芋を使った商品を展開する「ファミマのお芋掘り」を9月16日より開催します。ファミリーマートの秋の恒例企画で、 今年は、紅はるか・紅あずま・鳴門金時・紅芋といった多彩な品種を使った全18種類が登場。

・「ファミマのお芋掘り」が今年も豊作～！絶対に食べたいオススメ5

マクドナルド「プリプリエビプリオ」が復活！

今年は初“ハート型”も 9月17日～

マクドナルドは「プリプリエビプリオ」（5ピース、290円～）を9月17日から発売します。

2023年から登場したサイドメニューで、プリプリのエビを塩コショウとガーリックでやみつきの味わいに仕立てたという一品です。ザクザクとした衣が海老本来の味と香りを引き立てるんだとか。

今年は、初の試みとして“出たらラッキー”なハート型のプリプリエビプリオがランダムで加わります。

・マクドナルド、ハート型のレア入り「プリプリエビプリオ」発売へ

旬の味を堪能！ やよい軒

「さんまの塩焼定食」9月17日～

定食レストラン「やよい軒」は9月17日より、「さんまの塩焼定食」（990円）を数量限定で発売します。

ほどよく脂が乗った三陸産のさんまを、注文を受けてから店内で焼き上げることで、皮はパリッと香ばしく、身からあふれる脂を味わえる一品に仕上げています。

大根おろしやレモンを添えてさっぱり味わえるほか、無料のだしサービスでお茶漬けにアレンジする食べ方もおすすめとのことです。

・やよい軒「三陸産さんま」数量限定で販売。塩焼き定食990円～

“追いにんにく”も！ケンタッキー

「にんにく醤油チキン」 9月17日～

ケンタッキーフライドチキンは9月17日から、全国の店舗で数量限定の「にんにく醤油チキン」（単品330円）を販売します。

にんにく醤油チキンは、にんにくと醤油の風味をベースに唐辛子の辛みと胡麻の香ばしさを加えた濃厚な味わいを特徴としています。サクサク衣とジューシーなチキンににんにく醤油の旨みが絡み合い、食欲がそそる仕上がりなんだとか。

新登場のにんにく醤油マヨ（追加30円）を追加することで、追いにんにく可能です。

・ヤバい！ケンタッキー「にんにく醤油チキン」がにんにく増し可能になった

贅沢！なか卯に「ウニ丼」

「雲丹おろしうどん」 9月17日～

丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、9月17日11時から「ウニ丼」と「雲丹(うに)おろしうどん」を期間限定で販売します。

「ウニ丼」は、米酢を使用したタレをかけたごはんに刻み海苔を敷き、ウニを贅沢に盛り付けた商品。

「雲丹おろしうどん」なか卯特製のしょうゆだれを合わせたのど越しのよい“細切りうどん”に、ウニと大根おろしをのせた商品。

・【迷う】なか卯に並1780円の「ウニ丼」と、お手頃「ウニおろしうどん」

食欲全開！ 日高屋に

「肉ニラらーめん」が新登場 9月17日～

「熱烈中華食堂日高屋」は9月17日から「肉ニラらーめん」（700円）を発売します。



豚肉とニラの旨み、玉ねぎの甘味を引き出した醤油ベースのスープに、具材は豚肉、ニラ、玉ねぎを使用しています。シンプルながらも素材の旨みが際立ち、ニラの香りが食欲をそそる仕上がりだといい、餃子セットや半チャーハンセットも用意されています。

・日高屋に「肉ニラらーめん」豚肉とニラの旨みたっぷり！

モロゾフの大きなプリンが期間限定で

「パンプディン」 9月19日～

モロゾフは9月19日から23日の期間限定で「パンプディン」（1404円）を期間限定で販売します。



たまごや牛乳、生パン粉と生クリームで仕立てた生地をじっくり蒸し焼きにすることで生まれる独特の食感やコク深いカラメルソースがアクセントになった、濃厚なカスタードプリン。



サイズはおよそ幅250mm×奥行き84mm×高さ43mm（容器含む）で、シェアにもぴったりなんだとか。

・【5日間限定】長さ約25cm、大容量「パンプディン」がモロゾフで