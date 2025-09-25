いきステで激ウマ「アンガスリブレットステーキ」！ 牛1頭から500gの超希少部位

ステーキ専門店「いきなり！ステーキ」は、本日9月25日から高品質なブラックアンガス牛を使用した「アンガスリブレットステーキ」を期間限定で販売します。

特別な「ブラックアンガス牛」ステーキが期間限定で

今回使用されるのは、ブラックアンガス牛の生産に特化した「CREEKSTONE社」の牛肉。同社は世界の高級牛肉市場でトッププレイヤーとして知られています。

「アンガスリブレットステーキ」には、牛一頭から約500gしか取れない希少部位「チャックフィンガー（肩バラの一部）」を採用。キメ細やかで柔らかな肉質に加え、肉本来の食感と濃厚な旨味を特徴としています。肩バラ特有のほどよい脂の入り方により、非常にジューシーな焼き上がりなんだとか。

■「アンガスリブレットステーキ」

販売期間：9月25日～11月5日（ランチ・ディナー共に終日）

※在庫なくなり次第終了



(単品)150g 1490 円／200g 1890 円／300g 2540 円

(平日ランチ)150g 1690 円／200g 2090 円／300g 2740 円

食欲のジューシーな秋は肉を食べたい！

定番のリブロ―スステーキとはまた違ったプレミアム感があるステーキです。濃厚な旨味とジューシーさを特徴としているので、食べ応えあるお肉をかっこみたい時にチョイスしたい一品。食欲の秋はガッツリと胃袋を満たしたいですね。



※記事中の価格は税込