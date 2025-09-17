夜専用炭酸水！ ウィルキンソンの「ノンアル」SOBER（しらふ）な夜のお供に

アサヒビールは、ノンアルコールカクテルテイスト飲料「ウィルキンソン タンサン タグソバー レモンジンジャ／ライチトニック」」本日9月17日に販売開始しました。

いずれもアルコール分ゼロ、350ml缶製品で、オープン価格です。

夜専用炭酸水「ウィルキンソン」のノンアル

「ウィルキンソン タンサン タグソバー」は、炭酸水ブランド「ウィルキンソン」の特長である強炭酸の刺激や爽快感とともに楽しめるノンアルコールカクテルテイスト飲料。アルコール分0.00%でありながら複雑な味わいが楽しめるんだとか。

▲ウィルキンソン タンサン タグソバー レモンジンジャ

爽やかなレモンの風味とジンジャーの辛味のバランスがとれた刺激的な味わいが楽しめるとのことです。無果汁。

▲ウィルキンソン タンサン タグソバー ライチトニック

すっきりとした甘みとトニックの苦みのバランスが良い味わいなんだそう。こちらも無果汁。

いずれも、パッケージは「WILKINSON」のロゴと「夜専用炭酸水」のアイコンを配して、特別感のある大人向けの味わいが楽しめる魅力を訴求します。

ウィルキンソンならではの強炭酸に期待！

ビールメーカー各社がノンアル飲料市場に力を入れる中、「ウィルキンソン」ブランドからも本格的なノンアル飲料が登場しました。お酒が好きな人はもちろん、普段お酒を飲まない人も、“おいしい炭酸水”としての魅力で手に取りたくなるような雰囲気ですよ！



なお、製品名にもある「ソバー（SOBER）」は“しらふ（お酒を飲んでいない）の状態”といった意味があります。SOBERで過ごしたい夜に！

※記事中の価格は税込