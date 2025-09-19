ワンタン踊る「神麻辣湯」！春雨麺も選べるシビ辛メニューが登場

ラーメンレストラン「どうとんぼり神座（かむくら）」は、「ふわもちワンタン踊る 神麻辣湯」を10月1日～11月18日の期間限定で発売します。

人気の「マーラータン」が神座に

今、女性に人気を集めるという“麻辣湯（マーラータン）”を神座ならではの味にアレンジした一杯。“シビ辛“な味わいである麻辣湯を神座が手掛けるのは初めてです。

■「ふわもちワンタン踊る 神麻辣湯」1210円～

※麺はラーメンと春雨からお選べる

※価格は店舗によって異なる

※大阪万博店での完売はない

麻辣湯本来のシビれる辛さはそのまま、やさしい味の「おいしいラーメン」と掛け合わせることで、神座でしか味わえない「神麻辣湯」に仕上げたとのことです。添えられた麻辣を溶かしていくことで、やさしい味から“シビ辛”の刺激的な味に変化し、2種類の味を楽しめるんだとか。

麺は通常のラーメンに加えて、ヘルシーな春雨の選択が可能。具材は、麻辣湯では定番であるキクラゲやチンゲン菜、ミニトマト、パクチーなどを使用し、彩り豊かに盛り付けられています。さらに神座の餃子と同じ餡を使用した特製ワンタンも入っています。

神座らしい麻辣湯に期待！

神座は、フレンチレストラン出身の創業者が1年半かけて開発した秘伝スープに、白菜と豚バラ肉を加えた「おいしいラーメン」が看板メニュー。毎日食べても飽きない味わいのスープが魅力ですが、今回は異色の麻辣湯アレンジ。トレンド感を取り入れつつも、神座らしい一杯に仕上がっていることに期待が高まります。

見た目も華やかで、普段神座を利用しないお客さんの来店のきっかけにもなりそうです。

※記事中の価格は税込