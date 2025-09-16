まさかの松茸入り「ペヤング」、うっかり買うとビビる

まだまだ暑い日が続くけれど、暦の上では秋。そんな時分にペヤングから秋を感じる一品が登場しました。

本物の「松茸」使用のペヤング登場

まるか食品は「ペヤング一贅沢やきそば 本物の松茸」を9月8日に発売しました。

関東圏ではおなじみのカップやきそば「ペヤング」の新フレーバーです。なんと、秋の味覚の代表格である"松茸"をメインに使用した商品。



気になるのはそのお値段ですが、内容量は113gと定番ペヤングとほぼ同じでありながら、864円とリッチな設定です。

やはり、“本物の松茸”を使用しているため、価格がどうしても上がってしまうのでしょうね。買うのにちょっと勇気がいりますが、実際に試してみました！

食べてみた

こちらが実際の商品です。

いつものペヤングの調理手順と同じく、湯を注ぐ前にかやくを入れます。このかやくに、松茸がーー。

乾燥味付松茸とねぎが入っています。

想像以上に松茸がいっぱい！

ソースは湯戻しの最中に蓋の上で温めておいて、湯切り後に後がけです。商品説明によると、醤油ベースに出汁の旨味をたっぷりときかせた味わいなんだとか。いつものソースとは異なります。

まさかこんないっぱい入っているなんて

見てください、松茸があっちにもこっちにも。乾燥松茸とはいえ、大ぶりカットのものがゴロゴロと入っています。中には、松茸の原形を残したものも。「ただのきのこじゃない、松茸だ！」と思うとテンションが上がります！

松茸の香りは……。う～ん、ほのかに芳醇な香りが漂います。乾燥松茸なので華やかに香り立つほどではなく、やや控えめではあります。例えば、お弁当のオマケでついてきた、粉末の松茸のお吸い物の香りのような、そんなイメージです。

さておき実際に食べてみると、とにかく松茸の量が多くて、ひと口ごとに松茸が入ってくることに感動です！ 食感はコリッとしていて噛み応えがあり、いかにも松茸らしいです（本物の松茸なので当然ですが）。

松茸は料理に使われていても、香りを引き立てる役割が中心で、実際に入っている量はごくわずかなことが多いものです。だからこそ、ここまでしっかりと松茸を“実体”として食べたのは、私の人生で初めてかもしれません（泣）。

ソースは甘みが強いだし醤油の味わいで、松茸の風味を損なわないよう配慮しているのが伝わってきました。ただ一方で、ペヤングらしいパンチや中毒性のような要素は控えめで、ややおとなしい印象も受けました。

松茸へ最大限敬意を払っている

だけどペヤングで松茸を食べたいか…

高級食材である松茸をふんだんに使用したペヤング。しかも、奇抜な路線に走るのではなく、松茸の風味を生かした味の設計で、松茸に最大限の敬意を払った印象があります。松茸入りやきそばとして考えると、864円という価格はむしろ安いともいえるでしょう。

とはいえ、ペヤングとして見ると、やはり864円はちょっとお高め。そもそもペヤングに松茸を求めるかどうか……と悩んでしまうところです。ただ、書いてきたように、しっかりと松茸をたくさん使用している点は高く評価したいところです。

うっかり買うと高くてびっくりしちゃう

ある意味茶目っ気ある、そして季節感のあるペヤングでした。



今回のペヤングは価格が通常の約4倍。コンビニに並んでいるからといって、うっかり値札を見ずにレジへ持っていくと、会計時、もしくは後からレシートを見てびっくりしてしまうかもしれません。



お高めペヤングであることを心に留め、心の準備をしてから買い物かごに入れましょうね！



松茸入りのペヤングを食べて気分的に秋が深まった気がします。まだ、暑いけど。

※記事中の価格は税込