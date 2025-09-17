セブン「たっぷりホイップ」のシューなど3品が変わった！

セブン-イレブンは、定番スイーツ「濃厚バニラのカスタードシュー」と「たっぷりホイップのダブルシュー」、「濃厚カスタードのエクレア」を、9月16日より順次リニューアル発売します。

みんな大好き「シュー」「エクレア」が

さらにおいしく

セブン-イレブンを代表する2種類の「シュークリーム」と「エクレア」がリニューアル。お客さんから評価されている点を踏まえて、さらに満足度が上がるようブラッシュアップを加えています。

■濃厚バニラのカスタードシュー 172円

香り高いバニラに負けない卵のコクを向上したクリームに変更。更にカスタードクリームを増量することで満足感を感じられる商品に仕立てたそうです。

■たっぷりホイップのダブルシュー 199円

乳原料を変更し、好評という「たっぷりホイップ」をさらにミルキーで軽やかに仕立て、カスタードとのコントラストをより際立たせたといいます。

■カスタードのエクレア 194円

カスタードの卵比率を向上させ、濃厚な口当たりのクリームへ変更。エクレア皮は発酵バターを加えることで、カスタードに負けない香ばしい風味を付与し、カスタード・エクレア皮・上掛けチョコの一体感のあるエクレアに進化させたとしています。

200円以下のお手頃スイーツは外せない

コンビ二のスイーツは、今や種類が多岐にわたりますが、シュークリームやエクレアはテッパン中のテッパン。価格も200円以下と買いやすく、なんの気なしに手にとっちゃう、親しみやすいスイーツです。



そんなスイーツがリニューアル。定番商品だけにセブンの本気がうかがえそう。さらなるおいしさに期待しちゃいます！





※記事中の価格は税込