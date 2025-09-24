このページの本文へ

69店舗で発売中

松屋「担々スープハンバーグ定食」を一部店舗で！ バーグ界隈の新提案

2025年09月24日 14時15分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

69店舗で限定販売

　牛めしの「松屋」は、69店舗限定で「担々スープハンバーグ」を9月23日から販売中です。

　“ハンバーグ界隈の新提案”として登場。ハンバーグにたっぷりかかった、まさに“おぼれるほど”の濃厚な担々スープが特徴です。

　「担々スープハンバーグ」はライス、みそ汁付きで980円。さらに生野菜がついた「担々スープハンバーグ定食」は1080円。

　ハンバーグと中華の“担々麺”風を組み合わせた大胆な限定メニューです。販売店舗はコチラから確認できますよ。

※記事中の価格は税込

