松屋「担々スープハンバーグ定食」を一部店舗で！ バーグ界隈の新提案

牛めしの「松屋」は、69店舗限定で「担々スープハンバーグ」を9月23日から販売中です。

“ハンバーグ界隈の新提案”として登場。ハンバーグにたっぷりかかった、まさに“おぼれるほど”の濃厚な担々スープが特徴です。

「担々スープハンバーグ」はライス、みそ汁付きで980円。さらに生野菜がついた「担々スープハンバーグ定食」は1080円。

ハンバーグと中華の“担々麺”風を組み合わせた大胆な限定メニューです。販売店舗はコチラから確認できますよ。

※記事中の価格は税込