松屋「担々スープハンバーグ定食」を一部店舗で！ バーグ界隈の新提案

牛めしの「松屋」は、69店舗限定で「担々スープハンバーグ」を9月23日から販売中です。
“ハンバーグ界隈の新提案”として登場。ハンバーグにたっぷりかかった、まさに“おぼれるほど”の濃厚な担々スープが特徴です。
「担々スープハンバーグ」はライス、みそ汁付きで980円。さらに生野菜がついた「担々スープハンバーグ定食」は1080円。
ハンバーグと中華の“担々麺”風を組み合わせた大胆な限定メニューです。販売店舗はコチラから確認できますよ。
※記事中の価格は税込
牛めしの「松屋」は、69店舗限定で「担々スープハンバーグ」を9月23日から販売中です。
“ハンバーグ界隈の新提案”として登場。ハンバーグにたっぷりかかった、まさに“おぼれるほど”の濃厚な担々スープが特徴です。
「担々スープハンバーグ」はライス、みそ汁付きで980円。さらに生野菜がついた「担々スープハンバーグ定食」は1080円。
ハンバーグと中華の“担々麺”風を組み合わせた大胆な限定メニューです。販売店舗はコチラから確認できますよ。
※記事中の価格は税込
今週の注目グルメ
いいよね。「月見」グルメ大集合！
肉食ナベコの「なんでも食べてみる」
アスキーグルメNEWS
モーダル小嶋の「そうだ、ラーメンにしよう」
安くてうまい寿司が食べたい
俺たちの「うなぎ」2025年！
旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道
Amazonプライムデー2025 買い物情報総まとめ
大丸有の週末夜遊びスポットに突撃！「丸の内Friday Night」