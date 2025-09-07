“しぼりたてモンブラン”が魅惑！ ジョリパのマロンフェアが楽しみすぎる！

ジョリーパスタは9月11日に「マロンフェア」としてドルチェ3品を発売する。

ジョリーパスタで「マロンフェア」がスタート

「マロンフェア」では、豊かな風味が特長のイタリア栗を使用したマロンペーストをたっぷりしぼったパフェや、ハニートーストが登場。イタリアジェラート協会認定のマロンジェラートやバニラジェラートと、ほろっとほぐれる食感の濃厚なマロンペーストのハーモニーが味わえる。

▲「しぼりたてモンブランパフェ」（869円）

イタリア産の栗を使用したマロンペーストを、たっぷりとしぼったパフェ。マロンペーストの豊かな風味や渋皮栗の上品な甘みを、ひんやり爽やかなバニラジェラートが引き立てる仕立て。

ザクザクのチョコフレークや、ビターキャラメルソースを合わせたプルプル食感のコーヒーゼリーなどを重ね、食感の変化も楽しいパフェに仕立てており、甘さとほろ苦さのバランスが絶妙というドルチェ。

▲「グラスドルチェ マロン」（462円）

マロングラッセが練り込まれたマロンジェラートと、渋皮栗、マロンペーストを使用した、栗づくしの一品。北海道産マスカルポーネ入りのパンナコッタはミルキーな味わいで、濃厚なマロンペーストやマロンジェラート、ビターキャラメルソースと好相性なんだとか。食後にぴったりなサイズのグラスドルチェ。

▲「～オリーブオイル香る～しぼりたてモンブランのハニートースト」（649円）

オリーブオイルとはちみつをしみ込ませてサックリ焼き上げたデニッシュに、マロンジェラートやしぼりたてのマロンペースト、ビターキャラメルソースをトッピングし、仕上げに渋皮栗をのせたハニートースト。オリーブオイルがほのかに香るトーストと、芳醇な栗の風味が織りなす至福の味わいを楽しめるという。

食後でも余裕でいけちゃいそう

見た目にも秋の気分も存分に楽しめそうなスイーツたち！マロンの味わいが好きな方はもちろん、食後のデザートに迷ったら、この時期限定のマロンスイーツを堪能してみては。パスタでお腹いっぱいでも、ペロッといけちゃいそうだ……！

（※文中の価格はすべて税込）