「大粒牡蠣」に芋・栗・かぼちゃのかき揚げも！秋天丼がきた～！

「天丼はま田」「天ぷらめしはま田」の計4店舗では、「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」を本日9月17日から期間限定で販売開始します。

秋限定「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」

海の幸と山の幸を盛り込んだ、秋限定のメニュー。

▲大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼 1738円

（内容：牡蠣、海老、秋野菜のかき揚げ、イカ、舞茸、しし唐、海苔）

主役は、大粒の広島県産牡蠣の天ぷら。カラッと揚げた牡蠣の天ぷらは、ぷりっとした食感と噛むほどにあふれる濃厚な旨みが特徴といいます。さらに、定番の海老、イカ、舞茸、しし唐、海苔に加え、芋・栗・かぼちゃといった秋の野菜を使用した「秋野菜のかき揚げ」を添えています。

また、牡蠣の天ぷらを主役にした天盛り定食も用意。いずれも、テイクアウトでも購入可能です。

▲大粒牡蠣とかき揚げの秋の天盛り定食 1848円

（内容：牡蠣、海老、秋野菜のかき揚げ、イカ、舞茸、しし唐）

▲＜テイクアウト＞大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼 1706円

（内容：牡蠣、海老、秋野菜のかき揚げ、イカ、舞茸、しし唐、海苔）

▲＜テイクアウト＞大粒牡蠣とかき揚げの秋の天盛り 1598円

（内容；牡蠣、海老、秋野菜のかき揚げ、イカ、舞茸、しし唐）

～対象店舗～

天丼はま田 練馬関町店

天丼はま田 さいたま西大宮店

天ぷらめしはま田 三郷中央店

天ぷらめしはま田 川口西青木店

お近くに店舗がある人はチェック！

「天丼はま田」「天ぷらめしはま田」は、とんかつ専門店「かつや」の系列店舗で、オープンキッチンで揚げたてをご用意するサクサクな天ぷらや出汁にこだわった秘伝のタレが自慢です。現在、埼玉と東京に出店しています。

店内は、奥行きのある広めなカウンター席と、ゆったりとしたテーブル席が用意されているため、ひとりでも、家族でもどちらでも利用しやすいのがうれしいところ。お近くに店舗がある人はチェックしてみてはどうでしょう。

※記事中の価格は税込