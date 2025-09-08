スタバに「洋なし×生キャラメル」の秋フラペチーノ登場

スターバックス コーヒーは9月10日、新商品「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」を発売します。持ち帰り687円、店内700円。

シャキッとした食感の洋なし果肉と、甘みとコクのある生キャラメルソースを組み合わせたフラペチーノで、ホイップクリームの上には山形県産ラ・フランス果汁を使ったソースをトッピングしています。

ひと口目から広がる素材の風味と、飲む層や混ぜることで変わる味わいが特徴で、スイーツ感覚で味わえるドリンク。トッピングのラ・フランスのソースは、ホイップクリームとの相性を追求し、ケーキの上のクリームとフルーツを思わせるような見た目と味わいに仕上げたといいます。

フラペチーノのそれぞれの層で、酸味、甘み、食感を立て、洋なしのもつおいしさを最大限に感じられる構成となっているそうです。

「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」（持ち帰り520円／店内530円）も同時に登場。アールグレイと洋なしのムースを重ね、洋なし果肉とキャラメルソースをのせたケーキで、秋らしい華やかな香りとコクが特徴です。

また、「Starbucks Rewards」会員を対象に「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」を一足早く味わえる先行販売を、9月8日・9日に実施。モバイルオーダーや公式アプリから利用できます。

香り高く贅沢な味わい！

洋なしのフレッシュな香りと生キャラメルのコクが織りなすバランスは、スイーツ感覚で楽しめる一杯になりそう。季節感のあるフラペチーノとケーキを組み合わせて、秋のティータイムを華やかに彩りたくなります！

※価格は税込み表記です。