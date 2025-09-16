「上天丼弁当」が安い！ 1週間限定、てんやでお持ち帰りウィーク

天丼専門チェーン「天丼てんや」「天ぷらてんや」は、9月15日～21日までの期間限定で「てんやWeek!!」を開催します。



てんやの毎月恒例の持ち帰りキャンペーンで、期間中、持ち帰りの「海老といかの上天丼弁当」が通常価格770円のところ特別価格600円で販売されます。

対象商品を購入の際に割引券・サービス券・クーポン等の利用はできません。また一部店舗では販売していません。

■てんやWeek!!

期間：9月15日（月）～9月21日（日）

内容：「海老といかの上天丼弁当」770円→600円

（海老といかの上天丼弁当：老2本・いか・れんこん・いんげん入り。お新香付き）

実施店舗：一部除く天丼てんや、天ぷらてんやの店舗



（以下、販売対象外の店舗）

天丼てんや：諏訪店、松本双葉店、佐久平店、長野徳間店、川中島店、富山本郷新店、高岡宮田町店、仙台六丁の目店、上里SA店、富士川SA店、羽田空港第１ターミナル店、羽田空港第２ターミナル店、未来ダイニング 文京グリーンコート店、川崎アゼリア店、刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウ店、けやきウォーク前橋店、イオンモール大日店、新千歳空港店、川口店（9月7日～20日休業）、小田原店（9月9日～22日休業）、新小岩店（9月16日～29日休業）

※名鉄イン名古屋金山アネックス店は朝食時間帯(6:30〜9:30)までの間は実施しておりません。

天ぷらてんや：FKD宇都宮インターパーク店、川越野田店