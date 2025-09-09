ローソンで買える無印の「不揃いバウム」に新作！濃厚なチョコとチーズ

ローソンは9月9日（火）から「無印良品」を導入している全国のローソン店舗で「不揃いバウム ブラン&チョコ」「不揃いバウム ブラン&チーズ」を発売する。価格は各220円。

「不揃いバウム」シリーズの秋冬新作が登場！

ローソンから、無印良品で人気を集める「不揃いバウム」シリーズの新作が登場。

今回発売する2品は、4月に発売した「不揃いバウム ブラン&ストロベリー」、「不揃いバウム ブラン&オレンジ」に続く、第2弾。秋冬の季節にあわせて、肌寒くなっていく季節にもぴったりの、濃厚な味わいのチョコやチーズをブラン生地と合わせたバウムが揃う。

▲「不揃いバウム ブラン＆チョコ」

（1個平均80gあたり 糖質：24.0g 食物繊維：5.6g）



ブランを使った穀物の香り豊かなバウム。ココアパウダーとチョコレートを生地に練り込んでおり、濃厚なチョコの味わいと、香ばしいブランの生地を合わせて2層に仕立てた、新しい味わいのバウム。

▲「不揃いバウム ブラン＆チーズ」

（1個平均80gあたり 糖質：25.5g 食物繊維：4.3g）



ブランを使った穀物の香り豊かなバウム。コクのあるチーズ風味の生地とブラン生地を合わせており、甘さを控えめに、チーズの濃厚さを際立たせた味わいは、おやつだけでなく朝ごはんにもおすすめという。

コーヒーと一緒に食べたいな〜！

無印良品で人気の「不揃いバウム」は、焼きあがりの色にムラがあったり、表面が少し凸凹したりして、おいしさに関係なく弾かれている部分も生かして商品にしているシリーズ。ムラがあったり不揃いでも味には問題ありません。

同日から、国内の無印良品店舗およびネットストアでもこの2品が順次発売されるので、ローソンでも無印良品でも楽しめて嬉しい！ 温かいコーヒーやお茶と合わせたいな。

（※文中の価格はすべて税込）