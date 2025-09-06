あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第558回
えっ、こんなに広くて可愛い？ 生産終了のトヨタ「ポルテ」が中古車市場で狙い目な5つの理由
2025年09月06日 15時00分更新
クルマ好き女子の矢田部明子です。ご無沙汰してしまいましたが、2020年に生産終了したトヨタのトールワゴン「ポルテ」のレビューしたいと思います。
なぜ、生産終了したクルマのレビューを……？ と思われるかもしれませんが、中古で購入すると即納できる、比較的安価に購入できるクルマだからです。物価高でマイカー購入を諦めたという声も多く聞くので、今回はコスパの良い、ファミリーカーとして最適なポルテの良かった点＆気になるところをお伝えします。ぜひ、購入の参考にして下さい。
トヨタ「ポルテ」はこんなクルマ
ポルテは登場してから人気が低迷し始めた2015年頃まで、街を走ると1日1台はすれ違うほど売れに売れたクルマでした。背の高い荷物を床に置けるどころか、26インチの自転車を横向きに積み込めることや、扱いやすいボディーサイズに左側に大型のスライドドアを採用するといったユニークなモデルで、特にファミリー層から支持されたクルマです。コロンとした可愛いらしいデザインも特徴です。
試乗したのは2016年式「ポルテ F アラモード トロワ」、カラーはマゼンタ系のチェリーパールクリスタルシャインです。
|トヨタ「ポルテ F アラモード トロワ（FF）」の主なスペック
|サイズ
|全長3995×全幅1695×全高1690mm
|ホイールベース
|2600mm
|車重
|1170kg
|エンジン
|1496cc 直列4気筒DOHC
|最高出力
|109ps(80kW)/6000rpm
|最大トルク
|13.9kg・m(136N・m)/4400rpm
|価格
|194万9400円（新車価格）
それでは、細かくチェックしていきましょう！
ポルテの良いところ その1
可愛い見た目とグレードによって違う内装デザイン
ポルテといえば、このコロンとして可愛らしいデザインが特徴的。最近の新型車のキリッとエッジが効いたボディーラインも好きですが、昭和生まれの矢田部は、こういうポテッとしたボディーラインが大好きです。
横から見ても、丸みを帯びていて◎。前述したとおり、一時期は街を走れば何台も見かけましたが、現在はパタリと見かけなくなりました。なので、今や人と被りにくいクルマになったというところもGOODなポイントです。
矢田部が度肝を抜かれたのは、シートが水玉模様であること。最近は、「ユニセックスでシンプル」的なデザインが多いので、めちゃくちゃ主張してくる水玉にキュンとしました。
ポルテの良いところ その2
ウォークスルー可能な居住性
購入時の注意点としておさえておきたいのは、グレードによってシートの素材や機構が異なることです。たとえば、Gグレードは起毛加工を施したトリコット生地で、シートカラーはブラックのみ。Fグレードは撥水タイプの表皮シートで、シートカラーはフロマージュ、プラムの2種類から選択可能。Yグレードはシートにトリコット生地を採用し、シートカラーはプラムのみ選択可能です。
フロントシートはベンチシートで、運転席にクッション付トレイとアームレストが付きます。ベースグレードのXは、シート表皮はジャージ生地、シートカラーはプラム1色。フロントシートはFグレードと同じセパレートタイプですが、運転席のアームレストはなしです。
また、Xグレード以外のグレードのリアシートは6：4の分割可倒式ですが、Xグレードは一体可倒式です。このように、グレードによって差があるので、ボディーカラーや内装色だけ選ばないのがベストです。
足回りのスペースは広々。ウォークスルーもできるし、とにかく車内で快適に過ごせる仕様になっています。また、助手席は超ロングスライドするようになっていて、1番うしろまで下げると後席に手が届きます。そのため、当時から、この運転席うしろにチャイルドシートを装着する人が多かったそうです。
運転席の座面を1番下にした状態で、158cmの私が座った時のヘッドクリアランスは1Lの牛乳パック1本とこぶし約3個分。座面を1番上の状態にすると、牛乳パック1本分くらいのスペースがあります。ハンドルは、チルト（上下）はできますが、テレスコピック（前後）の調節はできません。
後席は、かなり広いのがGOOD！ 前後にスライド＆リクライニングも可能で、ヘッドクリアランスは、牛乳パック1本分くらいでした。
運転席を1番うしろまでスライドした状態で、膝から前席までの距離は牛乳パック1本分とこぶし約1個分。1番前までスライドすると、足をゆったり伸ばせます。小さい見た目からは想像ができないくらい、広々快適でした。
この連載の記事
-
第557回
自動車フォルクスワーゲンの令和版ワーゲンバス「ID.Buzz」は大きなミニマリストだ！
-
第557回
自動車EVだらけで日本車皆無！ かつて魔都と呼ばれた上海でモータリゼーションの未来を見た
-
第556回
自動車スマホマニアがEVのBYD「SEAL」を購入！ スマホライター目線で○と×をガチレビュー
-
第555回
自動車日産の軽自動車「ルークス」が4代目に進化！ 使い勝手はそのまま先進運転支援でより便利に！
-
第554回
自動車日本で一番売れているベンツのSUV「GLC」にお買い得グレード追加！ 倹約家アイドルが試乗した結果
-
第553回
自動車「ZR-V＋無印良品」の組合せは、車中泊できるSUVが欲しい人にオススメしたい
-
第552回
自動車スズキ初のEVでコンパクトSUVの「eビターラ」プロトタイプに試乗！ 重たいのに軽快に走る！
-
第551回
自動車メルセデス・ベンツ「GLE 450d」は”もう買い替えたくない”と思わせる総合力が魅力
-
第550回
自動車スズキ スイフトの「激レアMT」はエコでお財布にも優しい隠れた名車だった！
-
第549回
自動車平成のHondaスポーツモデル3車種一気乗り！ 「NSX」「S2000」「シビック TYPE-R」どれがいい？
- この連載の一覧へ