あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第122回

BenQ「MOBIUZ EX381U」

この大画面・性能で15万円台は安いぞ！　弱点が見当たらないBenQディスプレー【MOBIUZ EX381U】

2025年09月14日 19時00分更新

文● イチ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

　「とりあえず大きいディスプレーがほしい」。作業もゲームも動画も、画面が広ければだいたい幸せになれます。

　BenQの「MOBIUZ EX381U」は、とりあえず大画面の願いをグッと現実にしてくれる1台。37.5型という珍しいサイズ感に16:9の4K（3840×2160）を載せた、見た目のインパクトも使い勝手も両立したモデルです。

　まず第一印象は「でかい」。でもテレビほど“置きすぎ”にならない絶妙さで、デスクトップ用途にぐっと引き寄せた設計が好印象。さらにリモコン付属で、入力切替や画質モード変更を手元でサッと操作できるのが非常にラクでした。

　ゲーミング寄りの機能（最大144Hz、1ms、FreeSync Premium Pro、DisplayHDR 600）やType-C 90W給電、KVMなど欲しい要素も一通り。これで15万円台は、率直にいって強い。「大きい画面を無理なく日常化する」ための配慮が行き届いた、弱点の少ない総合力モニターというのが、使ってみての第一印象です。

【目次】この記事で書かれていること：

「MOBIUZ EX381U」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）大画面で没入感よし
2）ゲーム機能も当然のように充実
3）使い勝手の良さが光る

購入時に注意したい2つのポイント
1）画質は調整前提
2）サイズと機能を持て余す可能性

まとめ
詳細スペック情報

