「とりあえず大きいディスプレーがほしい」。作業もゲームも動画も、画面が広ければだいたい幸せになれます。

BenQの「MOBIUZ EX381U」は、とりあえず大画面の願いをグッと現実にしてくれる1台。37.5型という珍しいサイズ感に16:9の4K（3840×2160）を載せた、見た目のインパクトも使い勝手も両立したモデルです。

まず第一印象は「でかい」。でもテレビほど“置きすぎ”にならない絶妙さで、デスクトップ用途にぐっと引き寄せた設計が好印象。さらにリモコン付属で、入力切替や画質モード変更を手元でサッと操作できるのが非常にラクでした。

ゲーミング寄りの機能（最大144Hz、1ms、FreeSync Premium Pro、DisplayHDR 600）やType-C 90W給電、KVMなど欲しい要素も一通り。これで15万円台は、率直にいって強い。「大きい画面を無理なく日常化する」ための配慮が行き届いた、弱点の少ない総合力モニターというのが、使ってみての第一印象です。

