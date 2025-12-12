Macユーザーが待っていた5Kモニター。美しくきれいな表現力のグレアパネル採用したBenQ「MAシリーズ」の新ラインアップ

ベンキュージャパンは12月12日、Mac向けモニターシリーズ「MAシリーズ」において、初という5K解像度フラッグシップモデル「MA270S」を発表しました。MA270SはMacのユーザー体験を高めることを目指した製品で、Nano Gloss（ナノグロス）コーティングを施した高品質グレアパネルを採用しています。同時に、Nano Glossパネルを採用した「MA270UP」と「MA320UP」も発表し、用途に応じたラインアップを拡充しています。

Macユーザー待望の5Kモニター登場

MA270Sの大きな特徴は、27型で5K（5120×2880）の高解像度を実現している点です。約218ppiの高い画素密度を持ち、写真や映像、文字の細部まで鮮明に映し出します。色や質感などの微細なニュアンスを正確に把握できる環境を提供するので、クリエイティブな作業するユーザーにとっては有力な選択肢となるモニターです。

Nano Gloss仕上げのグレアパネルは黒の深みを強調し、高輝度・高コントラストの映像表現が可能であるため、映像制作やデザイン作業にも適しています。さらに、AppleのP3色域99％に対応しており、Mac特有の色表現にも適応します。これによって、MacBookとモニターを並べたときにも色の違和感を感じることなく、スムーズで広い作業環境を構築できます。

MA270UPとMA320UPも、Nano Glossコーティングをほどこしたグレアパネルを搭載し、深みのある色表現を追求するユーザーに適したモデルです。同じようにMacとの相性を重視して設計されています。

色味や輝度、視認性などがMacを使う上で最適化されており、反射光や映り込みを抑えた見え方を実現。目の疲労を軽減する独自のアイケア技術を盛り込んでいるなど、長時間の作業にも配慮した設計です。MAシリーズのラインアップが充実したことで、利用環境や好みに応じて最適なパネルタイプを選べます。

BenQのMAシリーズは、Macの作業環境に溶け込むスタイリッシュな外観と、接続のしやすさやMacとの色合わせの統合など、日常からクリエイティブな制作まで幅広い用途に対応する点が特徴です。これまで、モニターでは色味のズレが気になっていたMacユーザーにとって、MAシリーズはより自然で正確な色表現を実現する選択肢として期待できます。