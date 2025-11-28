あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第195回
BenQ「TK705STi」
1フレーム未満の低遅延でゲームにもいい、高画質で用途が広いベンキューの4Kプロジェクター
2025年11月28日 17時00分更新
映画やゲームを大画面で楽しみたいと思っても「設置スペースが限られている」「画質と反応速度の両立は難しい」といった悩みは尽きません。さらにはプロジェクターを設置したい部屋がそこまで広くなかったら、映像の投影に満足できないこともあります。
BenQの「TK705STi」は、そんな課題を一気に解決してくれる4Kプロジェクターです。短焦点タイプのため、部屋の奥行きがそれほどなくても100インチクラスの大画面を投写可能です。しかも低遅延性能のため、1フレーム未満の応答速度を実現。映画鑑賞からゲームプレイまで、幅広い用途に対応する多機能モデルです。
【目次】この記事で書かれていること：
TK705STilを購入する3つのメリット
1）映画もゲームも妥協しない低遅延4K/HDR
2）明るい部屋でも通用する高輝度3000ルーメンLED
3）設置を自動化する高度な調整機能
購入時に注意したい2つのポイント
1）投写面の歪みやシワへの画質要求
2）高輝度による排熱と音
