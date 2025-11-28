映画やゲームを大画面で楽しみたいと思っても「設置スペースが限られている」「画質と反応速度の両立は難しい」といった悩みは尽きません。さらにはプロジェクターを設置したい部屋がそこまで広くなかったら、映像の投影に満足できないこともあります。

BenQの「TK705STi」は、そんな課題を一気に解決してくれる4Kプロジェクターです。短焦点タイプのため、部屋の奥行きがそれほどなくても100インチクラスの大画面を投写可能です。しかも低遅延性能のため、1フレーム未満の応答速度を実現。映画鑑賞からゲームプレイまで、幅広い用途に対応する多機能モデルです。

