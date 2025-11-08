あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第174回
LG「UltraFine evo 6K 32U990A-S」
6K対応の究極モニターを買いたいなら一択!? Thunderbolt 5のLG最新モデルをチェック
2025年11月08日 17時00分更新
動画・写真編集、CG制作などに代表されるクリエイティブワークでは、デスクトップ領域の広さが作業効率に直結するため、4Kは当たり前、さらに5Kや6K解像度の製品を求めるユーザーも増えています。
しかし、まだまだそうした製品は高価。代表的な存在のアップルの32型6Kモニター「Pro Display XDR」は72万8800円ですし（Nano-textureガラスモデルだと82万8800円！）、仕事で元を取ると言ってもさすがに手が届きません。まだまだ4Kで仕方ないかな……と思われていた中、ここに来て“現実的に買える6Kモニター”が増えてきています。
今回紹介するLGの「UltraFine evo 32U990A-S」もその1台。30万円強という価格は決して安くはありませんが、Nano IPS Blackパネル・6K解像度・高色域（AdobeRGB 99.5％､DCI-P3 98％）といった性能を備えています。特に、映像・写真・デザインなどの制作業務を主軸にするクリエイターにとっては、設備投資として十分視野に入る価格帯と言えるでしょう。
最大のトピックは、現時点ではまだ希少な「Thunderbolt 5」に対応した点。ケーブル1本で映像もデータも給電も完結するスマートな制作環境を構築できます。“究極モニターを買うならこれ一択”と言いたくなる存在です。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
UltraFine evo 32U990A-Sのメリットと注意点
UltraFine evo 32U990A-Sを購入する3つのメリット
1）Thunderbolt 5＆6Kという現時点で唯一の存在
2）Nano IPS Black採用＆現実的な価格設定
3）広大な作業領域＆ケーブル1本運用の快適さ
購入時に注意したい2つのポイント
1）Thunderbolt 5が前提なら割高感あり
2）基本はプロ向けの製品
