あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第116回
「Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」
ついにKindleのカラー版が出たぞ～～っ！ 目に優しいのに色付き表示、あなたはこの製品をどう評価する!?
2025年09月08日 17時00分更新
電子書籍のヘビー読者に圧倒的な支持を受ける電子ペーパー搭載のKindle。「電子ペーパー＝モノクロ」、長年そんなイメージがありました。
モノクロでもテキスト中心の書籍を読むには十分でも、コミックや雑誌、ラノベのようなイラストが重要な作品になると「カラーで見たいのに……」と物足りなさを感じる場面があったのも確か。
そんな状況を大きく変えてくれる存在が、ついに登場しました！ その名も「Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」（以下、Kindle Colorsoft）。ライバルの電子書籍端末には以前からあった、カラー対応の電子ペーパーをKindleでもついに搭載し、世界を一気に鮮やかにしてくれます！
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
「Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）カラー電子ペーパーで広がる読書の楽しみ
2）明るさ自動調整で目に優しい
3）純正カバーと組み合わせるとさらに便利
購入時に注意したい2つのポイント
1）カラー表示は150ppiで見え方も液晶と違う 従来モデルとの1万以上の価格差は正当化されるか
2）32GBモデルでもコミックの大量保存にはやや厳しい
この連載の記事
-
第122回
sponsored6000円台のイヤーカフ型イヤホン カプセル型がかわいい機能充実【水月雨 Moondrop PILL - カプセル】
-
第114回
スマホ初日に売上更新のミドルスマホ「POCO F7」 この価格でこの性能は十分にオススメ！
-
第113回
AVくっつく防水スピーカー、安くて気軽に使える便利さが人気のボリュームノブスピーカー
-
第112回
トピックス着るだけ疲労回復ウェアはオジサンを救うのか？ 3日着用レビューの結果は・・・
-
第111回
PC10万円切りで1.15kg コスパ良しのレノボの若者向けモバイルノートIdeaPad Slim 5 Light Gen 10
-
第110回
AV水にも浮かぶスピーカー！アウトドアに最適な頑丈さを備えたBoseの「SoundLink Flex」（第2世代）がお買い得
-
第109回
トピックスむしろ贅沢か！熱々を「ふーふー」してくれるだけの猫型ロボットが詫び寂び可愛い その名も「猫舌ふーふー」
-
第108回
トピックスまさかの2万1980円～ 激安だけどちゃんと動くアンドロイドタブレットRedmi Pad2
-
第107回
AV前作から4年！マーシャルのヘッドホンがさらに進化【MAJOR V】
-
第106回
トピックス外出しないでアイス食べたい……手軽に叶えてくれるアイスクリームメーカーを発見【ICE-M10WJ】
- この連載の一覧へ