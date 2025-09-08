このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第116回

「Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」

ついにKindleのカラー版が出たぞ～～っ！ 目に優しいのに色付き表示、あなたはこの製品をどう評価する!?

2025年09月08日 17時00分更新

文● イチ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

これまでのKindle端末の使い勝手やバッテリーの持ちはそのままにカラー表示に対応したKindle Colorsoft

　電子書籍のヘビー読者に圧倒的な支持を受ける電子ペーパー搭載のKindle。「電子ペーパー＝モノクロ」、長年そんなイメージがありました。

　モノクロでもテキスト中心の書籍を読むには十分でも、コミックや雑誌、ラノベのようなイラストが重要な作品になると「カラーで見たいのに……」と物足りなさを感じる場面があったのも確か。

　そんな状況を大きく変えてくれる存在が、ついに登場しました！ その名も「Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」（以下、Kindle Colorsoft）。ライバルの電子書籍端末には以前からあった、カラー対応の電子ペーパーをKindleでもついに搭載し、世界を一気に鮮やかにしてくれます！

【目次】この記事で書かれていること：

「Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）カラー電子ペーパーで広がる読書の楽しみ
2）明るさ自動調整で目に優しい
3）純正カバーと組み合わせるとさらに便利

購入時に注意したい2つのポイント
1）カラー表示は150ppiで見え方も液晶と違う　従来モデルとの1万以上の価格差は正当化されるか
2）32GBモデルでもコミックの大量保存にはやや厳しい

まとめ
詳細スペック情報

