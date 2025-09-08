電子書籍のヘビー読者に圧倒的な支持を受ける電子ペーパー搭載のKindle。「電子ペーパー＝モノクロ」、長年そんなイメージがありました。

モノクロでもテキスト中心の書籍を読むには十分でも、コミックや雑誌、ラノベのようなイラストが重要な作品になると「カラーで見たいのに……」と物足りなさを感じる場面があったのも確か。

そんな状況を大きく変えてくれる存在が、ついに登場しました！ その名も「Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」（以下、Kindle Colorsoft）。ライバルの電子書籍端末には以前からあった、カラー対応の電子ペーパーをKindleでもついに搭載し、世界を一気に鮮やかにしてくれます！

