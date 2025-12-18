3COINSから1万6500円のタブレット登場！ ちょうどいい？ スペック微妙？

3COINSは「はじめてのタブレット、これがちょうどいい。」とうたうAndroidタブレットを12月12日に発売する。価格は1万6500円。

USB ACアダプターやスマホケースなど、デジタルガジェット関連でも多数の製品を販売している3COINSからAndroidタブレットが登場する。1万6500円という価格からもわかるように、スペック的にはエントリーレベル。ディスプレーは10.1型ADS（IPS）液晶（1280×800）、Allwinner A333、3GBメモリー（仮想メモリーで3GB追加可能）、64GBストレージ（microSD追加可能）、200万画素カメラ（イン200万画素）、6000mAhバッテリーなど。

SoCは最近の激安中華タブで採用例が増えているもので、メモリー3GBはややキツいかも。ただし、OSはエントリー機向けに最適化されたAndroid 15 Goを採用する。また、ステレオスピーカーを搭載しているのはうれしい点。

本体サイズは243.5×162.2×9.6mm、重量は約486g。なお、ACアダプター／USBケーブルは付属しない。手帳型ケース（1650円）、充電アダプター（550円）、USB Type-Cケーブル（330円）などの「同時購入がおすすめ」として製品紹介ページに掲載されている。