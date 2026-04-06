万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第5回
ワコム「MovinkPad Pro EVA Edition」
筐体丸ごとエヴァ仕様、持っているだけで嬉しいワコムのペンタブ「MovinkPad Pro EVA Edition」
2026年04月06日 18時00分更新
2026年は、エヴァンゲリオン公開から30周年！ このアニバーサリーイヤーに、ワコムからエヴァコラボモデルの液晶ペンタブレット「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」が発売されました。
世にエヴァンゲリオンのコラボグッズは数多くありますが、本機は特にすごい。たぶん、このコラボを企画した担当者、めったエヴァ好き。この長方形の薄ーい平らな板に、ワコム開発担当者のエヴァ愛がむちゃくちゃ詰まってます。もちろん、ワコムの持つ最新技術も惜しみなく盛り込まれ、エヴァファンの絵師様方におかれましては、液タブと自分のシンクロ率が急上昇する、とんでもないデバイスに仕上がっております！
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【目次】これが私的My推しガジェット
私がWacom MovinkPad Pro EVA Editionを推す3つの理由
1）特別仕様の拘束具、暴走モード寸前の性能に所有欲が満たされる
2）マギシステム彷彿させる「ハニカムUI」でデスクがセントラルドグマに
3）付属のペン1本取ってみても、「俺のは特別」と思える優越感
まとめ：なぜ「エヴァンゲリオン」という作品は、いつでもクリエイターの心を揺さぶるのか？
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