『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

2026年は、エヴァンゲリオン公開から30周年！ このアニバーサリーイヤーに、ワコムからエヴァコラボモデルの液晶ペンタブレット「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」が発売されました。



世にエヴァンゲリオンのコラボグッズは数多くありますが、本機は特にすごい。たぶん、このコラボを企画した担当者、めったエヴァ好き。この長方形の薄ーい平らな板に、ワコム開発担当者のエヴァ愛がむちゃくちゃ詰まってます。もちろん、ワコムの持つ最新技術も惜しみなく盛り込まれ、エヴァファンの絵師様方におかれましては、液タブと自分のシンクロ率が急上昇する、とんでもないデバイスに仕上がっております！

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