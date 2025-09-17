iPadを仕事や勉強、趣味に使う機会が増えると、やはりほしくなるのは「手軽に使えるキーボード」です。しかし、Appleの純正キーボードを見てみると4万2800円〜と、高額で手が出しにくいという悩みも……。さらに、画面の角度や操作感も重要で、ケース一体型では自由度が低い製品も少なくありません。

そんな悩みを解決するのが、Logicoolの「Flip Folio」。iPad用のキーボード付きケースで、iPadを立てられるうえ、キーボードは分離できます。接続はBluetoothなので、操作の自由度が高く、タイピングも快適。もちろん、iPadの保護ケースとしても機能するので、画面や背面を安心して守れます。

持ち運びや自宅での作業、カフェでのノート作業まで、iPadを幅広く活用できます。キーボードとケースが一体化しているため、シンプルながら使い勝手は十分。純正品よりも約4割の価格で手に入るという点も嬉しいポイントです。

■Amazon.co.jpで購入