あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第125回

Logicool「Flip Folio」

純正品の4割価格で超便利　操作性も十分OKなIPad用キーボード付きケース

2025年09月17日 17時00分更新

文● ドリまつ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

Flip Folio

Logicool「Flip Folio」

　iPadを仕事や勉強、趣味に使う機会が増えると、やはりほしくなるのは「手軽に使えるキーボード」です。しかし、Appleの純正キーボードを見てみると4万2800円〜と、高額で手が出しにくいという悩みも……。さらに、画面の角度や操作感も重要で、ケース一体型では自由度が低い製品も少なくありません。

　そんな悩みを解決するのが、Logicoolの「Flip Folio」。iPad用のキーボード付きケースで、iPadを立てられるうえ、キーボードは分離できます。接続はBluetoothなので、操作の自由度が高く、タイピングも快適。もちろん、iPadの保護ケースとしても機能するので、画面や背面を安心して守れます。

　持ち運びや自宅での作業、カフェでのノート作業まで、iPadを幅広く活用できます。キーボードとケースが一体化しているため、シンプルながら使い勝手は十分。純正品よりも約4割の価格で手に入るという点も嬉しいポイントです。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Flip Folioのメリットと注意点
Flip Folioを購入する3つのメリット
1）自由度の高い操作性
2）縦置き対応で並行作業も快適
3）コンパクトで打ちやすいキーボード

購入時に注意したい2つのポイント
1）やや重量が増す
2）配列の確認を忘れずに

まとめ
詳細スペック情報

