これひとつでパソコンの操作が完結！ マウス・トラックパッド・テンキー操作ができる「Melt Mouse」

Diver-Xは10月21日、新しいクリエイター向けマウス「Melt Mouse」を発表。Kickstarterで10月28日19時より予約販売を開始する。 価格はアーリーバードで3万4500円、Kickstarter特別価格で3万7500円、通常価格4万2000円だ。

本製品は同社の新しいインターフェースブランド 「Melt Interface」 の第一弾製品として展開。ガジェット系インフルエンサーであるParaph・鎌田亮平氏とのコラボ製品でもある。

「デスク上の複数デバイスをひとつに」とうたっており、マウス・トラックパッド・テンキー、3つの機能を集約したクリエイター向けマウスとなっている。

押すという行為そのものを再設計しており、従来の物理ボタンをなくし、圧力センシングと触覚フィードバックによりクリック感を再現。左・右・ミドルクリックに対応している。

またスワイプや二本指操作など、これまでトラックパッドでしかできなかったことを実現。キーボードに手を移さず操作を完結することが可能だという。

テンキーモードではマウスに搭載された12点のLEDが光り、ボタンへと変化。テンキーだけではなく、ひとつひとつのボタンにショートカットをアサインし、画像編集や動画作成なども効率化することができるとする。

専用アプリ「Melt Studio」とも連動可能で、クリックの重さ、スクロールのノッチ感、モード切り替えの操作方法、ジェスチャーへのショートカット設定などを自由にカスタマイズ可能。

ボディはCNC削り出しアルミニウム、トップには曲面強化ガラスを採用。底面の MagSole（マグソール） はマグネット着脱式で、摩擦係数を最適化しているという。

駆動時間は約2週間から1ヵ月（使用条件による）、接続はBluetoothによる無線もしくはUSB Type-Cによる有線（充電兼用）に対応。製品サイズは約120×65×35mmで重さが約115～130g。