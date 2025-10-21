このページの本文へ

これひとつでパソコンの操作が完結！ マウス・トラックパッド・テンキー操作ができる「Melt Mouse」

2025年10月21日 18時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

クリエイター向けマウス「Melt Mouse」

　Diver-Xは10月21日、新しいクリエイター向けマウス「Melt Mouse」を発表。Kickstarterで10月28日19時より予約販売を開始する。 価格はアーリーバードで3万4500円、Kickstarter特別価格で3万7500円、通常価格4万2000円だ。

　本製品は同社の新しいインターフェースブランド 「Melt Interface」 の第一弾製品として展開。ガジェット系インフルエンサーであるParaph・鎌田亮平氏とのコラボ製品でもある。

テンキーモードでは12個のLEDが点灯。それぞれショートカットに対応しており、数字が表示されていなくとも直感的に操作できるデザインだ

　「デスク上の複数デバイスをひとつに」とうたっており、マウス・トラックパッド・テンキー、3つの機能を集約したクリエイター向けマウスとなっている。

　押すという行為そのものを再設計しており、従来の物理ボタンをなくし、圧力センシングと触覚フィードバックによりクリック感を再現。左・右・ミドルクリックに対応している。

マウスのほかトラックパッドモード、テンキー＆ショートカットモードを切り替え可能

　またスワイプや二本指操作など、これまでトラックパッドでしかできなかったことを実現。キーボードに手を移さず操作を完結することが可能だという。

　テンキーモードではマウスに搭載された12点のLEDが光り、ボタンへと変化。テンキーだけではなく、ひとつひとつのボタンにショートカットをアサインし、画像編集や動画作成なども効率化することができるとする。

Melt Studioではクリックの重さ、スクロールのノッチ感などを自由にカスタマイズできる

　専用アプリ「Melt Studio」とも連動可能で、クリックの重さ、スクロールのノッチ感、モード切り替えの操作方法、ジェスチャーへのショートカット設定などを自由にカスタマイズ可能。

底面のMagSole（マグソール） は5色展開。着脱可能となっている

　 ボディはCNC削り出しアルミニウム、トップには曲面強化ガラスを採用。底面の MagSole（マグソール） はマグネット着脱式で、摩擦係数を最適化しているという。

　駆動時間は約2週間から1ヵ月（使用条件による）、接続はBluetoothによる無線もしくはUSB Type-Cによる有線（充電兼用）に対応。製品サイズは約120×65×35mmで重さが約115～130g。

