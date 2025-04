「Pokémon Trading Card Game Pocket」ことポケポケのデッキ紹介コーナー。

今回ご紹介するのは現在開催中の「パーモットドロップ」イベント周回用のデッキです。今回は比較的かんたんなイベントになってますので、このパターンでなくとも普通に周回できると思いますが、このデッキだと、オート周回しても負けるほうが珍しいくらいの勝率で消化できます。まだゲットできていないカードがある方は、ぜひ試してみてください。

■エビワラー(最強の遺伝子)

最新のシャイニングハイ版でなく、最強の遺伝子版をエントリーしましょう。1エネ30ダメージですが、相手のデッキは雷タイプなので、ダメージが+20され、50ダメージ出せます。

■ルカリオ(時空の激闘)

特性のファイティングコーチ持ちのルカリオも採用。エビワラーの火力の底上げです。もちろん、エネを貼って戦わせてもOKですが、のちのちのことを考えると、エビワラーと交代できるならルリオのうちにしておいたほうがいいでしょう。

■マーシャドー

マーシャドーは対ピカチュウexのフィニッシャー要員です。エビワラーが倒されたあと、マーシャドーでピカチュウexを倒します。

■サポートカード

サポートカードには、レッドとアカギを2枚ずつ。とりあえずルカリオを1体育てるためのポケモン通信を2枚。ゴツゴツメットはエビワラーにつけておけばいいと思います。

今回はシンプルな構成なので、自分で遊んでもオートで任せてもそれほど結果は変わりません。基本的には、エビワラーでパチリスを倒し、エビワラーを倒したピカチュウexをマーシャドーで倒す、というのがほとんどの流れになると思います。

楽だぞ!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。