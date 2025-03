ポケモンは3月28日より「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)にて、ランクマッチ シーズンA2bを開催した。期間は2025年4月27日14時59分まで。

ランクマッチでは、世界中のプレイヤーとリアルタイムでバトルをして腕を競い合うコンテンツ。バトルに勝利するとランクポイントを獲得でき、ポイントに応じてランクアップ・ランクダウンする仕組みだ。シーズン終了時点のランクに応じて、プロフィールに設定できるエンブレムを獲得できる。

■ランクは全17種類 ・マスターボールランク

・ハイパーボールランク1~4

・スーパーボールランク1~4

・モンスターボールランク1~4

・ビギナーランク1~4

スーパーボールランク1までは、負けてもランクダウンしない仕様となっている。バトルに不慣れでも問題ないので、お気軽にプレイしてみてはいかがだろうか。

また、同日より「exスタートデッキミッション」が開催中。パックパワーを使って拡張パックを5回開封するともらえる「デッキチケット(イベント)」で、9種類のexデッキのうち1つと交換できる。

これから始める人にうってつけのミッションとなっているので、お見逃しなく!

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

