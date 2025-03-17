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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2228回

ソフトウェア開発の問題

アップル、ディスプレー付き「HomePod」WWDC後に量産か

2025年03月17日 20時00分更新

文● 篠原修司

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参考イメージ　ImageFX

　アップルが開発しているとうわさのディスプレーを搭載したHomePodの量産開始は、2025年第3四半期になる見込みだという。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏がXで3月13日に伝えた。

　同氏によると、このディスプレー搭載HomePodはアップルのスマートホーム戦略における重要な製品であり、当初は2025年第1四半期に量産開始予定だった。しかし、「ソフトウェア開発の問題」により延期されたとのことだ。

　この遅延の理由には、Apple Intelligenceの開発遅れにッ加え、iOS 19など2025年後半に登場予定の新OSアップデートとデバイスのインターフェースを一致させる必要性もあるという。

　これまでのうわさによると、ディスプレー搭載HomePodは6～7インチのディスプレーとA18チップを搭載し、スマートホームアクセサリーの制御やFaceTimeビデオ通話、アップルのインターコム機能の使用などが可能になるという話だ。

　それだけではなく、アップルが開発したカメラを搭載したホームセキュリティーシステムとしても機能する可能性があるという。

　ディスプレー搭載HomePodが2025年後半に発売されるのか、あるいは開発の遅れにより2026年まで延期されるのかは現時点で不明だ。

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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