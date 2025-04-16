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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2251回

一部のアプリで使えた機能が標準搭載に

アップル「iPhone 17 Pro」前後カメラ同時動画撮影が可能に？

2025年04月16日 20時00分更新

文● 篠原修司

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YouTubeより

　アップルは今年発売するiPhone 17 Proに、前面と背面のカメラで同時に動画を撮影できる予定だという。著名リーカーのJon Prosser氏が自身のYouTubeチャンネル「Front Page Tech」で4月8日に伝えた。

　同氏によると、iPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Maxには、内蔵カメラアプリで前後のカメラを同時に使用して動画を撮影できる機能が追加されるという。

　この機能はSnapchatなど一部のアプリではすでに利用可能だが、アップルの標準カメラアプリに組み込まれることで利便性が向上する見込みだ。なお、サムスンはGalaxy S21以降のモデルですでにこの機能を搭載している。

　前後同時録画機能は、YouTubeやTikTokなどのコンテンツクリエイターにとって便利な機能になりそうだ。映像を撮りながら自分の顔を重ねて表示することで、視聴者がクリエイターの反応や発言を見ながら楽しめるようになる。

　iPhone 17シリーズは9月に発売される予定だが、この基本的な機能がなぜProモデルに限定されているのかは分かっていない。

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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