アップル「iPhone 17 Air」厚さ以外は「iPhone 17 Pro Max」と同じサイズに？

アップルの超薄型モデルiPhone 17 Airは、iPhone 17 Pro Maxと厚み以外のサイズが同じになるという。中国の著名リーカーIce Universe氏が3月7日にSNS微博(weibo)でリークした。

同氏はiPhone 17 AirとiPhone 17 Pro Maxは本体の長さ、幅、画面サイズ、ベゼルが同一だと伝えている。「唯一の違いは厚みだ」と同氏は付け加え、「iPhone 17 Airの厚みは5.5mm、iPhone 17 Pro Maxは8.725mmになる」としている。

これらのサイズ情報が正確であれば、iPhone 17 Pro Max自体も現行のiPhone 16 Pro Maxより厚くなることを意味している。

なお、iPhone 17 Airの厚みが5.5mmといううわさは以前から流れていたが、Ice Universe氏の主張には「画面サイズが同じ」という新しい情報が含まれている。

これまでのうわさではiPhone 17 Airは6.55インチ、または6.7インチのディスプレーを搭載すると主張されていた。しかし、今回のうわさ通りなのであればディスプレーサイズは6.9インチということになる。

でっかくて薄い、それがiPhone 17 Airだが、本当に軽いのだろうか?

