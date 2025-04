アップル「iPhone 18」2nmチップ搭載で消費電力30％減か

アップルが2026年に発売するiPhone 18シリーズに搭載されるA20チップは、TSMCの2nmプロセスで製造されるという。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が3月22日にXで伝えた。

同氏によると、TSMCにおいて2nmチップの試験生産の歩留まりが60〜70%を上回るようになったという。歩留まりとは、シリコンウェハー(大きな円盤状のチップ)1枚あたりから得られる機能チップの割合を意味している。

なお、A20チップが2nmになるという予測は、約6ヵ月前にクオ氏が初めて発表し、アナリストのJeff Pu氏も今週初めに同様の見方を示していた。以前、A20チップが3nmのままだとするうわさが出たが、これは撤回されている。

A20チップが3nmではなく2nmになるということは、iPhone 17シリーズに搭載されるA19チップと比較して、より大幅な性能向上と省電力化が期待できる。具体的にはA20チップはA19チップと比較して最大15%高速化し、消費電力は最大30%削減されると報告されている。

より高性能なiPhoneを求めている人は、iPhone 18の発売まで待った方が良いかもしれない。

Reiterating my prediction from six months ago: the 2H26 new iPhones (iPhone 18) will be powered by TSMC’s 2nm chips.



Worth noting, TSMC’s 2nm R&D trial yields reached 60–70% three months ago, and they’re now well above that. https://t.co/ZoWXFqfUnS