アップル「iPhone 17 Pro Max」バッテリー大型化で厚くなる？

アップルが2025年に発売するiPhone 17 Pro Maxは、現行モデルより厚みが増すようだ。中国の著名リーカーIce Universe氏が3月7日に微博(weibo)でリークした。

同氏によると、iPhone 17 Pro Maxの厚みは8.725mmとなり、現行のiPhone 16 Pro Maxの8.25mmから0.475mm増加するという。

この厚みの増加について、同氏は「間違いなくバッテリーの大型化を意味する」と伝えている。なお、厚み以外のフレームサイズは変わらず、iPhone 16 Pro Maxと同一だという。

バッテリーが大型化すれば長時間使えるようになるが、その分、重みが増すことが予想される。大型サイズを片手で使う人はあまりいないことから、重くなる分については問題ないと判断したのだろうか?

そのほか、iPhone 17 Proシリーズは長方形のカメラバンプの搭載や、アルミとガラスを組み合わせた新しいデザインになるとのうわさがある。

