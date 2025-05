アップル「iPhone 17 Pro」横長カメラ仕様のカバーが出る可能性

アップルが今年発売する「iPhone 17 Pro」は横長のカメラバーデザインを採用するとのうわさがあるが、このカメラバー用カバーが登場する可能性があるという。著名リーカーのMajin Bu氏がXで4月20日にリークした。

同氏によると、一部のiPhoneアクセサリーメーカーが、iPhone 17 Proの横長のカメラバーを覆うオリジナルデザインのカメラカバーを生産を開始しているという。

従来のモデルにもカメラレンズを保護するプロテクターは存在していたが、今回のカバーはそれをさらに進化させたものになる。カメラや背面を保護しながら、ユーザーが自分好みにカスタマイズできるというわけだ。

個人的にも面白いと思うが、来年のiPhone 18では使えない1代限りのカバーになりそうなため毎年買い替えるようなユーザーには向かないかもしれない。

Manufacturers of accessories have started producing original camera covers to fit the wider camera tray of the new iPhone 17 Pro, as seen in the designs shown in the photo, which feature four variants with camera holes arranged in different configurations. pic.twitter.com/W3pQwuqjWM