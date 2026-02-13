コーエーテクモゲームスは2月13日、3D対戦格闘アクションゲーム「DEAD OR ALIVE」シリーズの新規タイトル『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］をダウンロード専用で配信すると発表。配信日は2026年6月25日、価格は6380円だ。

キャラ数や遊べるモードに制限のある基本無料版も同日に配信することも明らかにした。本発表にあわせて、本作の公式サイト並びにプロモーション映像を公開している。

▼『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』アナウンストレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=66SM8Usr6oE

そして本日「DEAD OR ALIVE」New Project ティザートレーラーも公開！ 「DEAD OR ALIVE」シリーズ最新作を開発中であることを発表した。3D対戦アクションゲームシリーズ「DEAD OR ALIVE」は、今年で記念すべき30周年を迎える。今後の展開にも期待しよう。

▼「DEAD OR ALIVE」New Project ティザートレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=eMwwbWfoMPw

■『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』とは

本作は、2019年3月1日に発売し世界累計出荷本数90万本ならびに基本無料版ダウンロード数800万ダウンロードを突破した激闘エンターテインメントゲーム『DEAD OR ALIVE 6』に、最新ハードウェアにあわせた最適化や追加アップデートを加え、新たなタイトルとして届ける作品だ。

①特典やDLCとして配信したキャラクター5名を加え、29名のキャラクターが利用可能！

オリジナル版『DEAD OR ALIVE 6』にて、特典やDLCとして配信した5名のキャラクター「女天狗」「フェーズ4」「紅葉」「レイチェル」「たまき」を追加。総勢29名のキャラクターで楽しめる。

※DLCキャラクター「不知火 舞」「クーラ・ダイアモンド」は含まれておりませんので、ご注意ください。

②5名の人気キャラクター用に、計5着の新規コスチュームを追加！

「かすみ」「あやね」「NiCO」「マリー・ローズ」「ほのか」用に、計5着の新規コスチュームを追加。『NINJA GAIDEN 3 Razor’s Edge』『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』など、「Teaｍ NINJA」の各作品のコスチュームを楽しめる。

③最新ハードウェアにあわせて最適化を実施！

PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC（Steam）など、最新ハードウェアにあわせた最適化を実施し、ゲームプレイの快適性を向上している。

④新機能として「フォトモード」を搭載！

激闘を自由に演出・撮影できる新「フォトモード」を搭載。キャラクターを自由に配置したり、ポーズや表情を指定したりして、より自由度の高まった演出と撮影を楽しめる。

⑤人気4キャラクターが使用できる新しい「基本無料版」も通常版と同時配信！

「かすみ」「NiCO」「マリー・ローズ」「ほのか」の4人の人気キャラクターを使用できる基本無料版も、製品版と同時に配信を開始する。

DOAクエストやDOAセントラル、各種オンラインモードに加え、新機能のフォトモードも楽しめる（※ストーリーモードを除くすべてのモードをプレイ可能）。

本作を遊んだことのな人は、まずはこちらに触れてみてはいかがだろうか。

⑥発売後も継続的なDLCやアップデートの配信を実施！

発売以降も新キャラクター、新コスチューム、の配信など、発売後も継続的なアップデートを予定。続報も楽しみにしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round

（デッド オア アライブ シックス ラストラウンド）

ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：2026年6月25日予定

価格：6380円（ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

製品概要：

●オリジナル版に登場した29キャラクターを使用可能。

●すべてのモードがプレイ可能。

※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した「不知火 舞」「クーラ・ダイアモンド」キャラクター使用権は引き継いでご使用いただけません。

※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した各種DLCコスチューム、セーブデータの一部は引き継ぎが可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。

【デジタルプレオーダー特典】

●コスチューム 「マリー・ローズ “白”悪魔サーバント」

●髪型 「マリー・ローズ “白”悪魔リボン」

※特典は後日有料もしくは無料配信する場合があります。あらかじめご了承ください。

タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round 基本無料版

ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：2026年6月25日予定

価格：無料

製品概要：

●「かすみ」「NiCO」「マリー・ローズ」「ほのか」の4キャラクターを使用可能。

●ストーリーモードを除くすべてのモードがプレイ可能。

※制限のかかったキャラクターや「STORY」で遊ぶためには、原則として、別途「キャラクター使用権」「ストーリー開放権」をご購入いただく必要があります。

※新規追加コスチュームは付属しません。

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.