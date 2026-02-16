カプコンは2月14日、「モンスターハンターワイルズ」2～3月のロードマップを公開した。いよいよ2月18日には最終アップデート「Ver.1.041」が配信される。

今週のアップデートでは、歴戦王アルシュベルドの実装をはじめ、難易度★10の解禁やチャームデザインコンテストの大剣／チャーム実装、「モンスターハンターストーリーズ3」コラボミッション、「身だしなみチケット」配布などが行われる。

「アイスボーン」や「サンブレイク」と同様の大型拡張コンテンツの制作も決定しているので、それに向けて再度一狩り始めるプレイヤーも増えそうだ。

そんななか、発表時に話題を呼んだ「ププロポルは泣いてない」というイベントクエストが、2月28日の発売1周年記念日に配信されることがわかった。

本クエストは、全ハンターの狩猟記録を統計したところ、「最も狩られていない」モンスター「ププロポル」を討伐する内容。クリアすると、ププロポルの頭装備が生産できるようになるほか、特別なチャーム（全6種）を入手できるという。

この装備についてユーザーからは「見た瞬間笑っちゃった」「こういうイベクエ大好き」「確かに討伐数一桁でした」「ププロポルに、おれはなる！」「泣かないで、君より狩ってない子いたから」「泣きすぎて目が充血しとる」「ヴォルガノス先輩も見守ってるよ」など、ネタ装備と知りつつ乗る声や、ププロポルを労わる声が寄せられていた。

ただこのクエスト、★10と難易度MAX（歴戦の個体、HR100以上）なので、なめてかかると痛い目を見るハズ。最も狩られていないということは、最も動きを見慣れていないということ。ぜひ“古龍”に挑むくらいの意気込みで、万全の準備を整えたうえで挑戦しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。