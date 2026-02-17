このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第59回

【4962円→2828円】Switch 2用プロコンが43％オフ！「性能、コスパともに良好」と高評価

2026年02月17日 18時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「Switchコントローラー Pro【2025革新モデル】」を入手
 

Switch 2プロコンがいまなら2000円台で買える

　Amazon.co.jpにて、Yommorの「Switchコントローラー Pro【2025革新モデル】」が販売中だ。参考価格は4962円だが、タイムセールにより43％オフの2828円で購入できる（2月17日時点）。

　本製品は、Nintendo SwitchおよびSwitch 2の兼用ができるプロコントローラー。ドリフトを防止するダブルホール機能をはじめ、多機種に対応するBluetooth接続、自動連射機能、9色のRGBライト＆3種類発光モードなどが特徴となっている。

アマゾンで「Switchコントローラー Pro【2025革新モデル】」を入手
 

機能、コスパともに良好のプロコン

　ユーザーレビューを見ると、「価格以上の質感と安定動作」「低価格でコスパが良い」と好評の声が寄せられている。Switchのプロコンを安く購入したい人は検討してみてはいかがだろうか。

アマゾンで「Switchコントローラー Pro【2025革新モデル】」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
Switch 2 コントローラー ダブルホール機能 Switch1/2代对応【2025革新モデル】スイッチ プロコン TURBO自動連射機能 6軸ジャイロセンサー搭載 4階段HD振動 背面ボタン付き 9色RGBライト ゼロ遅延 無線接続 1000mAh大容量 Bluetooth 人間工学デザイン Switch全世代に対応/PC/Android/iOSにも対応 日本語取扱説明書付き

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

