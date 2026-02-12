「ドラクエVII」キメラのつばさ効果変更 数十時間プレイして気付かない人も
スクウェア・エニックスより発売中の「ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）」において、とあるユーザーの投稿が驚きとともに話題を呼んでいる。
なにかというと、作中のアイテムである「キメラのつばさ」の効果が、従来と異なっていたという内容だ。これまでなら「直前に訪れた街」や「今までに行ったことのある街」などへ瞬間移動できる便利効果で、ボスと戦ってMPが切れたあと宿屋へ帰るのに「あって良かった！」となる便利アイテムだ。
それが本作では、「戦闘中に使うと必ず逃げられる」という効果に変更。さすがにボス戦などでは使えないと思うが、「しかしまわりこまれてしまった！」で危うく全滅の憂き目にあうことを考えれば重要なアイテムと言えるだろう。
ちなみに本作、リメイクにあたって快適性を重視したためか、主人公が最初から「ルーラ」を習得しているほか、家の中や洞窟など屋根のある場所でもいつでもファストトラベルできるようになった。
今回の変更はその影響と思われるが、多くのユーザーがキメラのつばさを従来の効果（ルーラの代用品）と思い込んでおり、「使う場所ないよなぁと思ってた」「えっいまそんなことになってるんですか!?」「20時間やってはじめて知った」「もう裏ボスまで倒したのに知らなかった」など、知らずにどうぐぶくろに眠らせている人が多かった模様。
「そういえば、リレミトも無くなってるな」「これを機に道具の説明、ぜんぶ見てみよ」と新たな気付きを得ている声も。
もし今後、「に、逃げなきゃっ！」というピンチになった場合は、キメラのつばさくんの存在を思い出してあげてみてはいかがだろうか。
えーーー❗今ってそうなってんの❗— とあ (@toa5021) February 11, 2026
プレイ時間２０時間越えにしてキメラの翼の効果がルーラでないことを知る…#DQ7リイマジンドpic.twitter.com/Bt6JuKZks6
