任天堂は2月12日、Nintendo Switch 2用ソフト「マリオテニス フィーバー」を発売した。

本作は多彩なショットを打ち分けて、誰でもラリーの楽しさを味わえる「マリオテニス」シリーズ8年ぶりの最新作だ。

相手を燃やす「ファイアラケット」、コートを凍らせる「アイスラケット」、自分の分身を作り出す「シャドウラケット」など、コートにさまざまな効果を発生させる30種類の「フィーバーラケット」が登場し、新たな駆け引きを楽しめる。

一人で楽しめるストーリーモードのほかオンラインもあり、対人戦ならではの尖ったプレイが「楽しすぎる」と早速プレイしたユーザーから注目を集めている。

高速で動ける「ダッシュブースト」を使ったネット際の攻防について「初日からこの世の終わりみたいな内容」「動くこと雷霆の如し」「えらいことになってんなｗ」と盛り上がりを見せていた。

競技性の強かった前作「マリオテニス エース」からよりカジュアルなパーティーゲーム路線になった本作。「これはテニヌ」「やっぱぶっ壊れてる方が楽しいんやなって」「笑っちゃうほどハチャメチャ」「動画見たらやりたすぎる」などと大好評の声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：マリオテニス フィーバー

ジャンル：スポーツ

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年2月12日）

価格：8980円（パッケージ版）／7980円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～4人（ローカル通信：2〜4人／インターネット通信：1〜4人）

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / CAMELOT