ついにこの時が来た。

任天堂の最新ゲーム機「Nintendo Switch 2」が発売してから、約8ヵ月。あまりの人気に品薄が続き、入手困難とされていたが、ついに「普通に買える」ときが来たようだ。

公式ショップであるマイニンテンドーストアでは「2025年12月21日23時59分時点で、Nintendo Switchのプレイ時間が50時間以上であること」を条件に、先着で購入可能と告知。現在も日本語版・多言語版ともに在庫があるようだ。

また、Amazon.co.jp、ヨドバシ.com、ヤマダウェブコム、楽天ブックスなど、大手ECサイトでもNintendo Switch 2 本体が購入可能であることを確認。「招待販売」ではなく、本当に普通に買えるようになっている。

実店舗での在庫も増えていることが報告されており、いよいよ供給が需要を上回ったと言えるだろう。

いまこそ、買いたくても買えなかった人はNintendo Switch 2 を手に入れる絶好のチャンスだ。また何かのビッグタイトルが発表されて品薄になる前に、買えるうちに買っておくことをおススメする。

「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」は4万9980円、「Nintendo Switch 2（多言語対応）」は6万9980円となる。

© Nintendo

Nintendo Switch 2 のロゴ・Nintendo Switch 2 は任天堂の商標です。