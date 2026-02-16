スクウェア・エニックスより発売中の「ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）」において、ベビーパンサーが可愛すぎると話題になっている。

「ドラゴンクエスト」シリーズのベビーパンサーと言えば、押しも押されぬ人気モンスターの一匹。作品を経るごとにその可愛さが洗練されているのを感じるほど。

本作では割と序盤のエリアである「ユバール族の休息地」にて初登場。実際に戦ってみると、「ベビーパンサーはむじゃきに じゃれている」と腕をぶんぶん振るアクションをとったりして、ベビパン愛好家の皆さんを悶えさせているというわけだ。

ユーザーからは「可愛い。けしからんぐらい可愛い」「Xで流れてくるベビパンが可愛すぎてドラクエVII購入」「尻を見てるだけで日曜日が終わる」「じゃれつく時ゴロゴロいってる……もうだめだ（悶絶）」「このクオリティで“5”やりてぇな」と大絶賛。

なかには「ごめんよーって謝りながら倒してる」「倒した時の鳴き声で心が痛む」「倒したくないので逃げ回ってる」「倒さなきゃダメ？そう……」「倒すの罪悪感えぐい」「開発陣、人の心無いんか？」など、あまりの可愛さに倒すのを苦痛にすら感じるor倒せなくなってしまった人も。

なお、モンスター図鑑の説明を見ると、「人なつっこく小さいころから育てると、大人になってもその恩を忘れない」という説明文があり、「ドラゴンクエストＶ 天空の花嫁」で仲間になるベビーパンサーを思い出すという声も。

本作でも大変可愛く登場したベビーパンサー。もはやお約束、お家芸とも言える作り込みで、ベビパン愛好家の心をつかんだようだ。まだ出会ってない人は、ぜひその可愛さに触れてみてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）

発売日：発売中（2026年2月5日）

※PC（Steam）版は2026年2月6日

価格：

通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）

豪華版：1万5800円（パッケージ版）

超豪華版：2万9800円（パッケージ版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO