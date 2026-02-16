「ドラクエ7R」ベビーパンサー可愛すぎ問題 「見てるだけで日曜が終わる」「倒すの罪悪感えぐい」
スクウェア・エニックスより発売中の「ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）」において、ベビーパンサーが可愛すぎると話題になっている。
「ドラゴンクエスト」シリーズのベビーパンサーと言えば、押しも押されぬ人気モンスターの一匹。作品を経るごとにその可愛さが洗練されているのを感じるほど。
本作では割と序盤のエリアである「ユバール族の休息地」にて初登場。実際に戦ってみると、「ベビーパンサーはむじゃきに じゃれている」と腕をぶんぶん振るアクションをとったりして、ベビパン愛好家の皆さんを悶えさせているというわけだ。
ユーザーからは「可愛い。けしからんぐらい可愛い」「Xで流れてくるベビパンが可愛すぎてドラクエVII購入」「尻を見てるだけで日曜日が終わる」「じゃれつく時ゴロゴロいってる……もうだめだ（悶絶）」「このクオリティで“5”やりてぇな」と大絶賛。
なかには「ごめんよーって謝りながら倒してる」「倒した時の鳴き声で心が痛む」「倒したくないので逃げ回ってる」「倒さなきゃダメ？そう……」「倒すの罪悪感えぐい」「開発陣、人の心無いんか？」など、あまりの可愛さに倒すのを苦痛にすら感じるor倒せなくなってしまった人も。
なお、モンスター図鑑の説明を見ると、「人なつっこく小さいころから育てると、大人になってもその恩を忘れない」という説明文があり、「ドラゴンクエストＶ 天空の花嫁」で仲間になるベビーパンサーを思い出すという声も。
本作でも大変可愛く登場したベビーパンサー。もはやお約束、お家芸とも言える作り込みで、ベビパン愛好家の心をつかんだようだ。まだ出会ってない人は、ぜひその可愛さに触れてみてほしい。
反則級の可愛さでは？？？🥺 倒すの躊躇する…#DQ7Reimagined#DQ7Rpic.twitter.com/liodzqIGQl— 𝐀𝐨𝐢 (@aoinmmm) February 7, 2026
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Microsoft Store on Windows）
発売日：発売中（2026年2月5日）
※PC（Steam）版は2026年2月6日
価格：
通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）
豪華版：1万5800円（パッケージ版）
超豪華版：2万9800円（パッケージ版）
CERO：B（12歳以上対象）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO