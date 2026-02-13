ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月13日、「God of War（ゴッド・オブ・ウォー）」シリーズ最新作として、2Dアクション「ゴッド・オブ・ウォー スパルタの申し子」をPS5向けに本日よりサプライズ配信した。価格は3480円となる。

本作は、伝説の前日譚。父親に、そして神になる前の若きクレイトスを描く作品だ。兄弟のデイモスとともに、軍事訓練制度である“アゴーゲー”の過酷な訓練を受けていた時代の物語を描くという。

シナリオは「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」を手掛けたSanta Monica Studioの制作陣が担当。開発はレトロゲームに定評のあるMega Cat Studiosがそれぞれ担当する。また、大人のクレイトス役としてTC Carsonさんが10年ぶりに復帰するとのこと。

さらに、「God of War」ギリシャ神話三部作のリメイク版が、初期開発段階にあることが明かされた。現代によみがえるのを楽しみに待とう。

これらの発表にユーザーからは「まさかの“このダイレクト終了後配信”にワロタ」「え？やるしかねぇじゃん」「“神”ゲー来た」「これを終えた後にリメイクが待ってるの熱すぎる」「リメイクは3作まとめてなのか、1作ずつなのかが気になります！」など、期待する声が寄せられていた。

リメイクは発売日未定、スパルタの申し子は本日より配信中だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ゴッド・オブ・ウォー スパルタの申し子

ジャンル：2Dアクション

配信：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Mega Cat Studios

プラットフォーム：PlayStation 5

配信日：配信中（2026年2月13日）

価格：

スタンダードエディション：3480円

デジタルデラックスエディション：4480円

CERO：C（15才以上対象）

