嗚呼、すべてが懐かしい……。

Nintendo Switch用ソフトのダウンロードランキングにて、カプコンの「モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.」（2017年発売）が499円（87％オフ）セールを実施し、2位へ急浮上したと話題となっている。

本作は120体以上というシリーズ最大級の登場モンスター数を誇り、過去の作品の拠点へ行けるなど、当時の集大成と呼べる作品。オトモアイルーを操作する「ニャンター」など独自の要素も多い。とくに6つの狩猟スタイル×狩技によってハンターごとに異なるアクションを楽しめるのは革命的だった。

看板モンスターの「天彗龍バルファルク」はまるでジェット機のようなモンスターで、はるか上空に飛んだ後、一瞬で急降下攻撃（即死級ダメージ）してくるのを避けるのがとても難しかった思い出がある。

今回のセールはまさかのワンコインということで、興味を持っている人も多い模様。「1ミリでも興味があったらやってみて！」「うぉぉ俺たちの青春が帰ってくる」「とりあえず買った」「やっす」「初見です、よろしくお願いします！」「ニャンター最高ニャンター最高」「ダブルクロスおもしろすぎて朝」など、大いに盛り上がっているようだ。

いっぽうで「親切さは無いから注意」「ピッケル、虫あみ、ペイントボール……!?」「クーラー＆ホットドリンク忘れんなよ」「回復薬のむたびガッツポーズ取る」など、近年のシリーズで改善した“不便さ”がまるまる残ってるため、「いまさら耐えられるか……!?」という声も。

マルチプレイが楽しい作品でもあるので、ぜひこの盛り上がりに乗じて「モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.」を誰かと一狩り行ってみてはいかがだろうか（※もちろんソロでも楽しいです）。

セール期間は、2026年2月26日23時59分までとなる。

©CAPCOM CO., LTD. 2015, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.