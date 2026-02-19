カプコンは2月18日、「モンスターハンターワイルズ」の最終アップデート[Ver.1.041]を配信。そこで追加された「歴戦王アルシュベルド」が好評を博している。

ユーザーからは「強すぎて楽しい！」「初見3乙」「仁王3の方が簡単。モンハンが死にゲーになっとる」「勝った瞬間ガッツポーズとったわ」など、まずその手強さに歯ごたえを感じている声が多く寄せられていた。

また、「BGM神！」「なんかこう、FFっぽい高ぶりを感じる」「コーラスも相まってめっちゃ神々しい」「原種と護竜のフレーズ入ってるの神すぎる」「さすがに曲がカッコ良すぎた」「BGM良すぎてジンオウガになっちゃいそう」と、BGMと演出を賞賛する声も。

実際にクエスト「孤独から出でし君という自由」（クエスト名がもうカッコイイ）を受注してフィールドに降りると、道中のBGMが本作のメインテーマとなっており、「うぉぉ!?」と驚く。

歴戦王アルシュベルドが待つのは、竜谷の跡地の最奥。メインストーリーでも訪れた思い出の場所だ。接敵するやBGMが切り替わり、そのカッコよさにテンションブチ上がり。夢中になって狩猟してたらスクショを忘れる始末。

クリアすると「シュバルカγ」シリーズが生産可能に。スロット多めでグループスキル「ヌシの魂」も付いているので、非常に有用な防具だと感じた。

無事に狩猟成功したユーザーからは「狩ってて楽しかった！」「最高の看板モンスター」「ワイルズの最後を飾るのに相応しい」「お前はワイルズの誇りだ」など、感謝と敬意のこもった声が寄せられ、一様に満足している模様。

これで「モンスターハンターワイルズ」の追加モンスターは終了となるが、大型拡張コンテンツの制作も発表されている。武器・防具・装飾品ふくめ「次の狩猟」に備えた準備という意味でも、一度離れてしまった人こそ再び手に取ってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。