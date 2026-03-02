ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月27日、PlayStation 5 Proが備えるPSSR（PlayStation スペクトルスーパーレゾリューション）の進化版を、今後数週間のうちに配信予定であると明かした。

PSSRは、AIを用いた解像度向上技術のこと。これにより対応したソフトは、極めてシャープでクリアなゲームプレイを楽しめる。

バージョンアップしたPSSRは2月27日にカプコンが発売した「バイオハザード レクイエム」にて初採用。フレームレートと画質を高い水準で両立させることに貢献しているという。

従来版PSSRはすでに50タイトル以上に採用されており、3月には複数の既発売タイトルが進化版PSSRに対応する予定とのこと。システムアップデートによって、PS5 Proの設定画面に「PSSRの画像品質を向上」というオプションが追加され、これをオンにするとよりキレイなゲームを楽しめるようになるという。

なお、具体的な新PSSR採用タイトルは「バイオハザード レクイエム」以外に公表されていないが、2024年11月の発売時点における“PS5 Pro Enhanced”対応タイトルリストは以下の通りとなる（計53タイトル）。

またはPS Storeの「PS5 Proで強化されたゲーム」のページで最新の採用タイトルを見つけるのもアリかもしれない（こちらは204タイトルが検索にヒット）。

【Enhanced対応タイトルリスト】

・『Alan Wake 2』

・『Albatroz』

・『エーペックスレジェンズ』

・『アサシン クリード ミラージュ』

・『バルダーズ・ゲート3』

・『Call of Duty®: Black Ops 6』

・『Demon’s Souls』

・『ディアブロ IV』

・『ドラゴンエイジ™: ヴェイルの守護者』

・『Dragon’s Dogma 2』

・『ダイイングライト2 ステイ ヒューマン』（「Reloaded Edition」）

・『EA SPORTS™ College Football 25』

・『EA SPORTS FC™ 25』

・『エンリステッド:第二次世界大戦STG』

・『F1® 24』

・『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

・『フォートナイト』

・『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』

・『ホグワーツ・レガシー』

・『Horizon Forbidden West™』

・『Horizon Zero Dawn™ Remastered』

・『Kayak VR: Mirage』

・『Lies of P』

・『Lords of the Fallen』

・『EA SPORTS™ Madden NFL 25』

・『Marvel’s Spider-Man Remastered』

・『Marvel’s Spider-Man: Miles Morales』

・『Marvel’s Spider-Man 2』

・『NARAKA: BLADEPOINT』

・『NBA 2K25』

・『No Man’s Sky』

・『Palworld』

・『Paladin’s Passage』

・『プラネットコースター 2』

・『プロ野球スピリッツ2024-2025』

・『ラチェット＆クランク パラレル・トラブル』

・『BIOHAZARD RE:4』

・『BIOHAZARD VILLAGE』

・『Rise of the Ronin™』

・『Rogue Flight』

・『STAR WARS ジェダイ：サバイバー™』

・『Star Wars: Outlaws』

・『Stellar Blade』

・『Test Drive Unlimited Solar Crown』

・『ザ クルー：モーターフェス』

・『THE FINALS』

・『The First Descendant』

・『The Last of Us™ Part I』

・『The Last of Us™ Part II Remastered』

・『Until Dawn -惨劇の山荘-』

・『War Thunder』

・『Warframe®』

・『WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS』