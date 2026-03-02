【朗報】PS5 Proさらに画質がキレイに 進化版PSSRは50本以上のタイトルに対応予定
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月27日、PlayStation 5 Proが備えるPSSR（PlayStation スペクトルスーパーレゾリューション）の進化版を、今後数週間のうちに配信予定であると明かした。
PSSRは、AIを用いた解像度向上技術のこと。これにより対応したソフトは、極めてシャープでクリアなゲームプレイを楽しめる。
バージョンアップしたPSSRは2月27日にカプコンが発売した「バイオハザード レクイエム」にて初採用。フレームレートと画質を高い水準で両立させることに貢献しているという。
従来版PSSRはすでに50タイトル以上に採用されており、3月には複数の既発売タイトルが進化版PSSRに対応する予定とのこと。システムアップデートによって、PS5 Proの設定画面に「PSSRの画像品質を向上」というオプションが追加され、これをオンにするとよりキレイなゲームを楽しめるようになるという。
なお、具体的な新PSSR採用タイトルは「バイオハザード レクイエム」以外に公表されていないが、2024年11月の発売時点における“PS5 Pro Enhanced”対応タイトルリストは以下の通りとなる（計53タイトル）。
またはPS Storeの「PS5 Proで強化されたゲーム」のページで最新の採用タイトルを見つけるのもアリかもしれない（こちらは204タイトルが検索にヒット）。
【Enhanced対応タイトルリスト】
・『Alan Wake 2』
・『Albatroz』
・『エーペックスレジェンズ』
・『アサシン クリード ミラージュ』
・『バルダーズ・ゲート3』
・『Call of Duty®: Black Ops 6』
・『Demon’s Souls』
・『ディアブロ IV』
・『ドラゴンエイジ™: ヴェイルの守護者』
・『Dragon’s Dogma 2』
・『ダイイングライト2 ステイ ヒューマン』（「Reloaded Edition」）
・『EA SPORTS™ College Football 25』
・『EA SPORTS FC™ 25』
・『エンリステッド:第二次世界大戦STG』
・『F1® 24』
・『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
・『フォートナイト』
・『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』
・『ホグワーツ・レガシー』
・『Horizon Forbidden West™』
・『Horizon Zero Dawn™ Remastered』
・『Kayak VR: Mirage』
・『Lies of P』
・『Lords of the Fallen』
・『EA SPORTS™ Madden NFL 25』
・『Marvel’s Spider-Man Remastered』
・『Marvel’s Spider-Man: Miles Morales』
・『Marvel’s Spider-Man 2』
・『NARAKA: BLADEPOINT』
・『NBA 2K25』
・『No Man’s Sky』
・『Palworld』
・『Paladin’s Passage』
・『プラネットコースター 2』
・『プロ野球スピリッツ2024-2025』
・『ラチェット＆クランク パラレル・トラブル』
・『BIOHAZARD RE:4』
・『BIOHAZARD VILLAGE』
・『Rise of the Ronin™』
・『Rogue Flight』
・『STAR WARS ジェダイ：サバイバー™』
・『Star Wars: Outlaws』
・『Stellar Blade』
・『Test Drive Unlimited Solar Crown』
・『ザ クルー：モーターフェス』
・『THE FINALS』
・『The First Descendant』
・『The Last of Us™ Part I』
・『The Last of Us™ Part II Remastered』
・『Until Dawn -惨劇の山荘-』
・『War Thunder』
・『Warframe®』
・『WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS』