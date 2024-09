ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(9月11日13時調べ)

アメリカ全土で、車、バイク、船、飛行機とさまざまな分野で競いあおう!

・タイトル:The Crew 2

・割引率:98%

・価格:132円(9月23日まで)

・メーカー:ユービーアイソフト

『2』『2: Off the Records』『3 Apocalypse Edition』『4』の4作品をバンドル!

・タイトル:デッドライジング レガシーパック

・割引率:85%

・価格:1560円(9月14日まで)

・メーカー:カプコン

広大な銀河系を舞台にしたSF大戦略ゲーム!

・タイトル:Stellaris

・割引率:75%

・価格:1347円(9月17日まで)

・メーカー:Paradox Interactive

武器対戦格闘「ソウルキャリバー」シリーズの記念すべき20周年作

・タイトル:ソウルキャリバー6

・割引率:90%

・価格:836円(9月17日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

今晩の夜中にセール終了なのでお見逃しなく!

・タイトル:THE KING OF FIGHTERS XV

・割引率:80%

・価格:1584円(9月12日午前1時ごろまで)

・メーカー:SNK

