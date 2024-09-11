『ソウルキャリバー6』も千円以下でゲットできる！
98％オフで『The Crew 2』がなんと132円！ユービーアイの人気レースゲーム【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（9月11日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
アメリカ全土で、車、バイク、船、飛行機とさまざまな分野で競いあおう！
・タイトル：The Crew 2
・割引率：98％
・価格：132円（9月23日まで）
・メーカー：ユービーアイソフト
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/646910/The_Crew_2/
©2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Crew™ logo, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
『2』『2: Off the Records』『3 Apocalypse Edition』『4』の4作品をバンドル！
・タイトル：デッドライジング レガシーパック
・割引率：85％
・価格：1560円（9月14日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/bundle/42743/DEAD_RISING_LEGACY_PACK/?l=japanese
©CAPCOM CO., LTD. 2010 ALL RIGHTS RESERVED.
©CAPCOM CO., LTD. 2010, 2011 ALL RIGHTS RESERVED.
©CAPCOM CO., LTD. 2014. ALL RIGHTS RESERVED.
©CAPCOM CO., LTD. 2016 ALL RIGHTS RESERVED.
広大な銀河系を舞台にしたSF大戦略ゲーム！
・タイトル：Stellaris
・割引率：75％
・価格：1347円（9月17日まで）
・メーカー：Paradox Interactive
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/281990/Stellaris/
©2016-2024 and published by Paradox Interactive AB. STELLARIS and PARADOX INTERACTIVE are trademarks and/or registered trademarks of Paradox Interactive AB in Europe, the U.S., and other countries. Other trademarks, logos, and copyrights are the property of their respective owners.
武器対戦格闘「ソウルキャリバー」シリーズの記念すべき20周年作
・タイトル：ソウルキャリバー6
・割引率：90％
・価格：836円（9月17日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/544750/SOULCALIBUR_VI/
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
© 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CD PROJEKT®, The Witcher®, Geralt® are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group.
The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rights reserved.
SOULCALIBUR™VI&©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
今晩の夜中にセール終了なのでお見逃しなく！
・タイトル：THE KING OF FIGHTERS XV
・割引率：80％
・価格：1584円（9月12日午前1時ごろまで）
・メーカー：SNK
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1498570/THE_KING_OF_FIGHTERS_XV/
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
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