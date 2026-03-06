バンダイナムコエンターテインメントは3月6日、「ソードアート・オンライン」の家庭用ゲーム完全新作「Echoes of Aincrad（エコーズ・オブ・アインクラッド）」を発表した。

対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で、7月9日発売予定。

※Steam版は7月10日発売

この発表にユーザーからは「SAO新作待ってました！」「自分自身で歩むアインクラッドか、楽しそう」「発売日はっや」「クオリティ高いな」「買うしかねぇ！」と期待の声が多数寄せられている。

本作は「ソードアート・オンライン」の“はじまりの物語”である、浮遊城《アインクラッド》を舞台としたアクションRPG。MMOではなく、オフライン専用の1人向けゲームとのこと。

プレイヤーは分身となるアバターを自分好みにカスタマイズし、名もなき冒険者の一人として旅立つ。

お話としては《アインクラッド》第1層と第2層を攻略するものになる（75層ないし100層まで描くものではない）。キリトやアスナ、アルゴなどの既存キャラクターも登場するが、あくまで主人公はプレイヤー自身だ。

なかでも話題を呼んでいるのが、ゲームオーバーになるとセーブデータ削除の《デスゲームモード》だ。ストーリー、ノーマル、ハード、ベリーハード4つの難易度を選択したのち、戦闘不能時にチェックポイントから復活できる「スタンダードモード」か、セーブデータ削除の「デスゲームモード」かを選べる。

かつてキリトが《SAO》生還後、別のゲームに挑む際に発言した「死んでもいいゲームなんてヌルすぎるぜ」というセリフ（原作小説3巻「フェアリィ・ダンス」編より）。もし《デスゲームモード》で遊ぶなら、原作さながらのヒリついたスリルを味わえそうだ。

デスゲームモードについてユーザーからは「まさに“これはゲームであっても遊びではない”だ」「デスゲームやりた過ぎる」「実績にベリハ＆デスゲームモードでクリアとか仕込まれてそう」「SAOらしいけど思い切ったな」「こわいこわい」「怖いけどやりたい～」など、興味をそそられるゲーマーの声が寄せられていた。

なお、《デスゲームモード》は本来、メインストーリークリア後に解放されるコンテンツ。「デラックスエディション」「アルティメットエディション」購入者のみ早期解放権を使えるので、最初からデスゲームしたい人は間違えないようご注意を。

【ゲーム情報】

タイトル：Echoes of Aincrad

ジャンル：アクションRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年7月9日予定 ※Steam版は7月10日

価格：

通常版：8910円（パッケージ／ダウンロード）

デラックスエディション：1万1440円（ダウンロード）

アルティメットエディション：1万4960円（ダウンロード）

プレミアムエディション：2万8600円（パッケージ）

※パッケージはPS5版のみ

プレイ人数：1人

CERO：C（15歳以上対象）

