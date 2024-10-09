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ゲーム  >  ニュース  >  70％オフで『Detroit: Become Human』が過去最大割引きに！秋の夜長はじっくりゲームを遊ぼう【Steam今週のセール情報】
毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第112回

『DARK SOULS: REMASTERED』やインディーズタイトルの『GRIS』など高評価のタイトルがお安く！

70％オフで『Detroit: Become Human』が過去最大割引きに！秋の夜長はじっくりゲームを遊ぼう【Steam今週のセール情報】

2024年10月09日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

70％オフで『Detroit: Become Human』が過去最大割引きに！秋の夜長はじっくりゲームを遊ぼう【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月9日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

家庭用版含め累計販売本数が全世界で1000万本を突破！ 高評価を受けるSFアドベンチャー

70％オフで『Detroit: Become Human』が過去最大割引きに！秋の夜長はじっくりゲームを遊ぼう【Steam今週のセール情報】

タイトル：Detroit: Become Human
割引率：70％
価格：1350円（10月15日まで）
メーカー：Quantic Dream
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1222140/Detroit_Become_Human/

DETROIT: BECOME HUMAN: ©2018 Sony Interactive Entertainment Europe ltd. Developed by Quantic Dream. “Detroit: Become Human” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.

ユーザー評価が“圧倒的に好評”な、穏やかな世界観で心を揺さぶる体験が詰め込まれたADV

70％オフで『Detroit: Become Human』が過去最大割引きに！秋の夜長はじっくりゲームを遊ぼう【Steam今週のセール情報】

タイトル：GRIS
割引率：90％
価格：170円（10月16日まで）
メーカー：Devolver Digital
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/683320/GRIS/

Copyright 2018 Nomada Studio. All Rights Reserved.

プロデューサーとしてアイドルを育成！ 「アイドルマスター」15周年記念作

70％オフで『Detroit: Become Human』が過去最大割引きに！秋の夜長はじっくりゲームを遊ぼう【Steam今週のセール情報】

タイトル：アイドルマスター スターリットシーズン
割引率：60％
価格：3608円（10月15日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1046480/_/

©窪岡俊之 ©2021 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

世界中を熱狂させた本格アクションRPGのリマスター作

70％オフで『Detroit: Become Human』が過去最大割引きに！秋の夜長はじっくりゲームを遊ぼう【Steam今週のセール情報】

タイトル：『DARK SOULS: REMASTERED』
割引率：50％
価格：2365円（10月11日まで）
メーカー：フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/570940/DARK_SOULS_REMASTERED/

Dark Souls™: Remastered & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.

リリース記念セールがまもなく終了！ お買い得なこのタイミングにゲットしよう

70％オフで『Detroit: Become Human』が過去最大割引きに！秋の夜長はじっくりゲームを遊ぼう【Steam今週のセール情報】

タイトル：『四角い地球に再びシカク現る!? デジボク地球防衛軍2 EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS』
割引率：10％
価格：6282円（10月11日まで）
メーカー：ディースリー・パブリッシャー
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2370170/_2_EARTH_DEFENSE_FORCE_WORLD_BROTHERS/

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