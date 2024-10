ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(10月9日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

家庭用版含め累計販売本数が全世界で1000万本を突破! 高評価を受けるSFアドベンチャー

・タイトル:Detroit: Become Human

・割引率:70%

・価格:1350円(10月15日まで)

・メーカー:Quantic Dream

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1222140/Detroit_Become_Human/

DETROIT: BECOME HUMAN: ©2018 Sony Interactive Entertainment Europe ltd. Developed by Quantic Dream. “Detroit: Become Human” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.

ユーザー評価が“圧倒的に好評”な、穏やかな世界観で心を揺さぶる体験が詰め込まれたADV

・タイトル:GRIS

・割引率:90%

・価格:170円(10月16日まで)

・メーカー:Devolver Digital

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/683320/GRIS/

Copyright 2018 Nomada Studio. All Rights Reserved.

プロデューサーとしてアイドルを育成! 「アイドルマスター」15周年記念作

・タイトル:アイドルマスター スターリットシーズン

・割引率:60%

・価格:3608円(10月15日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1046480/_/

©窪岡俊之 ©2021 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

世界中を熱狂させた本格アクションRPGのリマスター作

・タイトル:『DARK SOULS: REMASTERED』

・割引率:50%

・価格:2365円(10月11日まで)

・メーカー:フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/570940/DARK_SOULS_REMASTERED/

Dark Souls™: Remastered & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.

リリース記念セールがまもなく終了! お買い得なこのタイミングにゲットしよう

・タイトル:『四角い地球に再びシカク現る!? デジボク地球防衛軍2 EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS』

・割引率:10%

・価格:6282円(10月11日まで)

・メーカー:ディースリー・パブリッシャー

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2370170/_2_EARTH_DEFENSE_FORCE_WORLD_BROTHERS/

©2003-2024 D3PUBLISHER

©2003-2022 SANDLOT

©2019-2024 YUKE'S