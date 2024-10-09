『DARK SOULS: REMASTERED』やインディーズタイトルの『GRIS』など高評価のタイトルがお安く！
70％オフで『Detroit: Become Human』が過去最大割引きに！秋の夜長はじっくりゲームを遊ぼう【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月9日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
家庭用版含め累計販売本数が全世界で1000万本を突破！ 高評価を受けるSFアドベンチャー
・タイトル：Detroit: Become Human
・割引率：70％
・価格：1350円（10月15日まで）
・メーカー：Quantic Dream
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1222140/Detroit_Become_Human/
DETROIT: BECOME HUMAN: ©2018 Sony Interactive Entertainment Europe ltd. Developed by Quantic Dream. “Detroit: Become Human” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.
ユーザー評価が“圧倒的に好評”な、穏やかな世界観で心を揺さぶる体験が詰め込まれたADV
・タイトル：GRIS
・割引率：90％
・価格：170円（10月16日まで）
・メーカー：Devolver Digital
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/683320/GRIS/
Copyright 2018 Nomada Studio. All Rights Reserved.
プロデューサーとしてアイドルを育成！ 「アイドルマスター」15周年記念作
・タイトル：アイドルマスター スターリットシーズン
・割引率：60％
・価格：3608円（10月15日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1046480/_/
©窪岡俊之 ©2021 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
世界中を熱狂させた本格アクションRPGのリマスター作
・タイトル：『DARK SOULS: REMASTERED』
・割引率：50％
・価格：2365円（10月11日まで）
・メーカー：フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/570940/DARK_SOULS_REMASTERED/
Dark Souls™: Remastered & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
リリース記念セールがまもなく終了！ お買い得なこのタイミングにゲットしよう
・タイトル：『四角い地球に再びシカク現る!? デジボク地球防衛軍2 EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS』
・割引率：10％
・価格：6282円（10月11日まで）
・メーカー：ディースリー・パブリッシャー
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2370170/_2_EARTH_DEFENSE_FORCE_WORLD_BROTHERS/
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